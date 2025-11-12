(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: El voto femenino en Italia
El comité del Senado de Italia recomendó la adopción de una ley que otorgue a las mujeres el derecho al voto en las elecciones municipales. Esta recomendación ha sido hecha en un informe que se distribuyó a los senadores. La cámara ya aceptó la ley. Sin embargo, el informe observa que significará una victoria dudosa para las mujeres porque, según el sistema de alcaldes llamados podestá, que el gobierno fascista está elaborando, se abolirán las elecciones municipales en todas las poblaciones de menos de 5.000 habitantes; es decir, en 7.500 de las 9.000 municipalidades de Italia.

