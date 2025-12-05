1925: Especies robadas

Doña Gabriela Regalado, que tiene su domicilio en la Calle de Patos 583, ha formulado una denuncia ante la sección de investigaciones de la primera compañía, acerca de un robo que se ha efectuado en su casa. Los ladrones han llevado a cabo casi una mudanza completa. Han alzado con los artículos que más utilidad podía proporcionarles al ser llevados a las casas de compraventa, y no robaron más porque les era suficiente con las especies que llevaron para poder pagar algunos días sin trabajar. Ya buscarán alguna otra víctima