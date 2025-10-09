(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: La evolución del traje femenino
Resumen de la noticia por IA
1925: La evolución del traje femenino

1925: La evolución del traje femenino

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La revolución en el traje de la mujer ha sido violenta y audaz. Hasta hace pocos años, barrían con las faldas el pavimento de las calles y llevaban mangas ceñidas a las muñecas. Hoy la falda tiende a tomar la rodilla por límite; las mangas desaparecen totalmente o apenas cubren la parte superior del brazo. Transformación radical del traje femenino, que marcha en armonía con el cambio en las costumbres e ideas de la mujer moderna. Mientras tanto, el vestido del hombre sigue siendo como después de la revolución que hizo caer las pelucas empolvadas y los calzones cortos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC