Hace 100 años
Hace 100 años

1925: León suelto
Los vecinos del paseo 9 de Diciembre y las personas que, una vez terminada la ceremonia patriótica ante el monumento a Bolognesi volvían a sus hogares, fueron ingratamente sorprendidas con la noticia de haberse escapado el león de la jaula donde reside desde hace tiempo en el antiguo parque zoológico. Muchas mujeres que, con sus pequeños hijos, habían ido a pasear por los contornos de la nueva urbanización de Santa Beatriz, corrían desesperadamente en distintas direcciones en busca de un lugar seguro para evitar una probable agresión del terrible rey del desierto.

