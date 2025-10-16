1925: Sudamérica vista por un senador americano

Hablando por radiotelefonía desde el edificio de la Unión Panamericana esta noche, el senador Guy D. Goff, de West Virginia, recalcó la importancia de Sudamérica para los jóvenes comerciantes norteamericanos. Describió las condiciones reinantes en ese continente y que él conoció en su reciente gira, y dijo que América Latina necesita capitales y “una inmigración que, cree, invierta dinero, trabajo y desarrollo”. Expresó que los jóvenes comerciantes norteamericanos “son embajadores del comercio y diplomáticos de buena voluntad”. Elogió al Perú, Chile, Argentina y otros países sudamericanos.