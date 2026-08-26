1926: Conferencia Nacional Antivenérea
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conforme está anunciado, el lunes próximo se llevará a cabo la sesión solemne de inauguración de la conferencia nacional antivenérea que ha organizado el comité ejecutivo que preside el doctor don Estanislao Pardo Figueroa, en virtud de un decreto supremo. Para esta conferencia, según se nos informa, se han presentado numerosos trabajos debidos a firmas de conocidos profesionales especialistas en enfermedades venéreas, los que merecerán debida atención en el curso de las sesiones de la conferencia. Destacan los trabajos de la sección de profilaxis.
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