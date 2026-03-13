1926: El cine italiano

La cinematografía italiana, nueva ave fénix del arte mudo, está ofreciendo a los públicos del mundo verdaderas primicias. “Los hijos de nadie” es una novela de la vida. Es la dolorosa vida de una mujer que amó y sufrió mucho, que fue víctima de la vanidad y del necio orgullo humano. Dividida en tres épocas, es una magistral producción de Lombardo Film, nueva casa editora de grandes obras. La interpretación, encomendada a notables artistas italianos, es extraordinaria. Leda Gys, la protagonista, encarna en tal forma su papel que hay escenas de una emotividad real y triste.

