1926: El deficiente aseo de las calles de Lima

La forma en que se viene realizando el barrido y recojo de la basura no responde a las necesidades higiénicas de Lima. En todas las ciudades de importancia, el barrido de las calles se da desde las 12 de la noche hasta las primeras horas de la mañana, y el recojo de los desperdicios de las casas se efectúa a una hora fija. De suerte que el vecindario no se vea obligado a depositarlos en las calles, como ocurre en la capital. Esta cuestión debe resolverse en el día, a fin de evitar que la ciudad permanezca sucia, corno sucede en la actualidad. Las autoridades edilicias deben proceder con energía.

La forma en que se viene realizando el barrido y recojo de la basura no responde a las necesidades higiénicas de Lima. En todas las ciudades de importancia, el barrido de las calles se da desde las 12 de la noche hasta las primeras horas de la mañana, y el recojo de los desperdicios de las casas se efectúa a una hora fija. De suerte que el vecindario no se vea obligado a depositarlos en las calles, como ocurre en la capital. Esta cuestión debe resolverse en el día, a fin de evitar que la ciudad permanezca sucia, corno sucede en la actualidad. Las autoridades edilicias deben proceder con energía.