1926: Fallece un antiguo trabajador de El Comercio

A los 98 años falleció don Francisco Covarrubias, quien entró como aprendiz de tipógrafo a El Comercio, donde desde 1845 trabajaba con su padre, don Pompeyo, uno de los cajistas fundadores de este Diario. Por tal razón sus compañeros le apodaron ‘Pompeyito’. Trabajó sin interrupción hasta 1880, cuando El Comercio fue clausurado. Volvió en 1885, después de prestar servicios en defensa de la patria. No se separó más de esta casa hasta que su avanzada edad lo obligó a aceptar, contra su voluntad, la merecida jubilación que la administración de El Comercio le otorgó.

