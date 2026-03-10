1926: Fuerzas Armadas italianas

El Gobierno Italiano piensa aumentar las Fuerzas Armadas de la nación en cuanto lo permita la situación financiera. Así lo declaró Mussolini en el discurso que pronunció en el Senado al recomendar el pronto despacho del grupo de leyes referentes a la organización militar. Los generales Cadorna y Díaz se adhirieron a la recomendación del primer ministro. “Los proyectos son consecuencia lógica y necesaria de las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la situación financiera de Italia. Desde ese punto de vista, la reorganización no es definitiva y me sentiré feliz si mañana las finanzas me permiten aumentar el número de divisiones”, dijo Mussolini.

