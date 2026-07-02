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1926: La agitación política en España

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    En la historia de España se registran episodios extraordinarios en su vida política. Hubo situaciones mucho más difíciles que la actual, porque el estado de guerra era efectivo. Por ello las persecuciones eran incesantes y los principios de la libertad violados. No obstante, los militares tuvieron siempre por la mujer gran respeto. Constituía una especie de orgullo caballeresco mostrarse gentil con la dama, sin tomar en consideración, su posición política. Esta regla de conducta acaba de ser quebrantada por el teniente general don Miguel Primo de Rivera.