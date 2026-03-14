1926: Los éxitos de la Broadcasting

Como el servicio cablegráfico de El Comercio anunció oportunamente a sus lectores, la semana internacional de radio de fines de enero fue un verdadero éxito para la Peruvian Broadcasting de Lima, pues la estación OAX se escuchó en diversos puntos de Estados Unidos y Canadá, con perfecta nitidez y volumen. A consecuencia de ese triunfo ruidoso de la Broadcasting de Lima, esta compañía ha recibido sugerencias de la “National Radio Trade Association” de Estados Unidos para que habilite una semana de este mes de marzo para hacer transmisiones de carácter internacional.

Como el servicio cablegráfico de El Comercio anunció oportunamente a sus lectores, la semana internacional de radio de fines de enero fue un verdadero éxito para la Peruvian Broadcasting de Lima, pues la estación OAX se escuchó en diversos puntos de Estados Unidos y Canadá, con perfecta nitidez y volumen. A consecuencia de ese triunfo ruidoso de la Broadcasting de Lima, esta compañía ha recibido sugerencias de la “National Radio Trade Association” de Estados Unidos para que habilite una semana de este mes de marzo para hacer transmisiones de carácter internacional.