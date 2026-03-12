1926: Temblor

El Comercio
    El fortísimo temblor de la mañana de ayer ha sido el tema de los comentarios hogareños y callejeros. Lo primero que la gente preguntaba era del temblor, que despertó al vecindario y llenó de temor y zozobra. Como siempre ocurre en estos casos, los vecinos, una vez que se echaron de sus lechos, tuvieron casi pánico de acostarse nuevamente hasta la hora en que suelen levantarse, pensando en la inminencia de la repetición del movimiento terrestre en la perspectiva de que al temblor precediera un terremoto. Aquellos que tienen teléfono, lo primero que hicieron fue comunicarse inmediatamente con sus familiares para saber cómo les había ido.

