1926: “Vorwärts” opina sobre Mussolini

“Washington tiene que libertar a Europa de Mussolini”, sostiene el órgano socialista “Vorwärts” al recibir de Estados Unidos la noticia sobre la oposición al arreglo de la deuda italiana celebrado entre Volpi y Mellon. “[...] Sería una chanza horrorosa de la historia si el arreglo de la deuda de Washington enlazara para siempre el nombre de uno de los más nobles defensores de la libertad de los pueblos, Washington, con el del opresor de toda libertad, Mussolini. Hay una completa falta de lógica en tratar a la Italia fascista mejor que a la Francia democrática.

