Petro y Maduro

Después de haber propiciado una artificial controversia con el Perú sobre un aspecto fronterizo que desapareció de la escena política, el presidente Gustavo Petro está metido en un atolladero por el cerco de los Estados Unidos contra su aliado Nicolás Maduro. Claro que el problema es mucho mayor para Maduro, pero las consecuencias de lo que ocurra repercutirán inmediatamente en su país. El ELN y las disidencias de las FARC crecieron en los territorios fronterizos del norte colombiano y son parte del sistema de narcotráfico que opera en Venezuela. Petro incluso declaró recientemente que estos grupos actúan allí, lo que mereció una reacción sarcástica de Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Maduro. Repuso que el problema era de los colombianos, a quienes podría asesorar para resolverlo.

Para un jefe de Estado, una cosa es ser compañero de ruta de un dictador izquierdista y otra apoyar al líder de la mayor organización narcoterrorista mundial. Podría discutirse el título, pero así es como consideran a Maduro los Estados Unidos desde que ofrecieron US$50 millones para capturarlo. Luego desplegaron sus barcos de guerra ante Venezuela. En virtud de órdenes presidenciales, ahora fuerzas norteamericanas están autorizadas para secuestrar o matar a Maduro. Pueden deponer a su gobierno. Más allá de cuáles sean los objetivos del actual desplazamiento, el presidente colombiano va a tener que decidir los términos de su alineamiento. Por lo pronto rechazó las acusaciones.

Para Petro, el Cartel de los Soles, a cuya cabeza estaría Maduro, constituye una invención de Trump. Es cierto que la acusación no contuvo mayores precisiones. En un editorial, el izquierdista diario “El País” de España dijo que no existen certezas sólidas sobre el rol de Maduro en el tráfico de drogas. Sin embargo, la falta de detalles concierne al funcionamiento interno de la organización, cuyos tres principales jefes serían Maduro, Cabello y el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, en ese orden. Pero no hay duda de que Venezuela se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que va hacia los Estados Unidos. Juicios en Miami y Nueva York demostraron la responsabilidad de allegados de Maduro. El más resonante fue el desarrollado contra sobrinos de Cilia Flores, la esposa del dictador.

En el 2017, los denominados narcosobrinos, Efraín Campo y Francisco Flores, fueron sentenciados en Nueva York a 18 años de prisión por intentar traficar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Según las alegaciones, contribuían a mantener a su familia en el poder. En el 2022, Maduro negoció con los Estados Unidos un intercambio de prisioneros (había siete norteamericanos encarcelados en Caracas) y solo así pudo regresarlos a Venezuela. En el juicio, el fiscal Emil Bove sostuvo que en las comunicaciones interceptadas Francisco Flores presumía del control que tenía del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, para enviar la droga desde el hangar presidencial. Esto ya había sido revelado por el periodista Joseph Poliszuk en “El Universal” en el 2013. Poliszuk obtuvo en México documentos de un juicio a miembros del Cartel de Sinaloa. Demostraban que entre 2006 y 2009 aviones con droga salieron continuamente hacia México desde el principal aeropuerto venezolano. En uno de ellos enviaron 5,5 toneladas en 129 maletas.

Hay evidencias incontrovertibles de que Hugo Chávez −en el poder desde el 2006 hasta el 2013− protegió el negocio del narcotráfico de las FARC desde el inicio de su gobierno. En febrero del 2008, la revista “Semana” dedicó su portada a Hugo Carvajal, apodado ‘El Pollo’, el oficial de inteligencia de mayor confianza del líder, según dijo. Tanto así que el título fue “El Montesinos de Chávez”. El reportaje abundó en nombres, lugares y fuentes. Carvajal protegía a guerrilleros y narcotraficantes colombianos en Venezuela desde su posición de jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, respondiendo únicamente a Chávez. ‘El Pollo’ Carvajal se mantuvo en el servicio hasta el 2013 y luego desempeñó posiciones políticas al lado de Maduro hasta que se distanció de él en el 2019. En el 2023 fue extraditado a los Estados Unidos desde España, pues estaba requerido por varios hechos; entre ellos, precisamente, por la exportación de las 5,5 toneladas de cocaína de la que informó Poliszuk y por la protección de narcotraficantes referida por “Semana”. En julio pasado se declaró culpable en Nueva York y espera sentencia. Los fiscales dijeron que integró el Cartel de los Soles y que colaboró con las FARC.

Chávez, desde luego, tenía razones políticas para apoyar el narcotráfico de las FARC. De esa manera se autofinanciaban. Pero los militares venezolanos dejaron de apoyar a los narcos comunes cuando conocieron su modus operandi. Hacia el 2010, permitieron la captura de los principales jefes, por cuenta propia o llamando para el efecto a la policía colombiana. Acto seguido, los reemplazaron por los guerrilleros del ELN −que no participaron en el proceso de pacificación en boga− y por los miembros de las disidencias de las FARC, que tampoco se desmovilizaron. Los que rechazaron la paz en Colombia encontraron una retaguardia estratégica al otro lado de la frontera. Así, la exportación de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos continuó como siempre, solo que con otros actores.

En el 2023 aparecieron, por primera vez, documentos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas documentando enclaves del narcotráfico. Noticias Caracol publicó el reporte de dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana con la ubicación de más de 30 pistas clandestinas en los estados fronterizos de Amazonas y Zulia, indicando seudónimos de los jefes del ELN o de las FARC que las controlaban. Los documentos eran del 2022, el año en que Petro asumió el gobierno. Desde entonces la situación no hizo más que agravarse, en buena cuenta por los cambios que Petro introdujo en los mandos militares y por sus concesiones a los grupos guerrilleros, que aumentaron su poder letal. Cometen atentados y crímenes atroces. El Estado pierde cada vez más su control social sobre los territorios fronterizos, especialmente en Catatumbo, en Norte de Santander. Colombia tiene el 67% de la producción mundial de hoja de coca, tras un aumento del 53% en el último año.

De modo que no es antojadizo considerar a Colombia como un actor relevante en la trama. Petro no podrá apoyar a Maduro simplemente desde una posición de soberanía −que la ha cedido− o antiimperialista. En cuanto al Cartel de los Soles, veámoslo como un flexible sistema de poder militar para administrar el narcotráfico, con jefes al mando de ciertos territorios. Rotan en función de sus ascensos, pero los reemplazos aseguran continuidad. Es un mecanismo que convive con varias asociaciones criminales que acompañaron a Maduro para saquear un país inmensamente rico: la del control de cambios, la del robo a PDVSA, la del tráfico de oro, la del contrabando de gasolina, la del comercio de alimentos, la de Diosdado Cabello en la política, la del lavado de dinero. Hay abundante información de medios serios al respecto, especialmente de periodistas venezolanos en el exilio.

Pero la corrupción no es lo que impulsó a los Estados Unidos a propiciar un cerco a Maduro. Quizá tampoco el narcotráfico, con el difuso dibujo del Cartel de los Soles, sea el estímulo principal. Podría ser la presunta actuación de grupos islámicos que contribuyen a la producción de drones bélicos de mediano alcance en determinados territorios de Venezuela. Solo en estrechos círculos de inteligencia hay comentarios al respecto. Petro, mientras tanto, sostiene que la Junta del Narcotráfico, una super organización que opera desde Abu Dabi, con tentáculos en Sudamérica, es el enemigo principal. No ha aportado ninguna evidencia.