Imagínate, por Patricia del Río

En diciembre del 2016, el entonces ministro de Educación Jaime Saavedra, reconocido como uno de los mejores representantes de esa cartera magisterial, fue censurado por la poderosa bancada de Fuerza Popular. La excusa: la compra irregular de unas computadoras con la que el ministro no tuvo nada que ver. Lo sacaron.



En noviembre del 2017, el congresista Daniel Salaverry planteó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El objetivo era echarlo del cargo. La bancada de Fuerza Popular alegaba que el magistrado no había hecho lo suficiente para acelerar las diligencias en el Caso Lava Jato. Intentaron amedrentarlo.



En abril del 2018, la Comisión de Ética del Congreso, con los votos de Fuerza Popular, le salvó la vida a la congresista Yesenia Ponce, acusada de haberle pagado S/10.000 al director de un colegio para obtener un certificado de estudios. Se burlaron de los peruanos.

El 7 de junio del 2018, el Congreso aprobó la suspensión de Kenji Fujimori y los otros dos congresistas involucrados en los ‘mamanivideos’, luego de que se anulara una insólita e inconstitucional votación, ocurrida la noche anterior, en la que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, violó el reglamento para alcanzar una falsa mayoría. Pisotearon la Constitución.



El 19 de mayo, luego de que el general Donayre de APP grabara a una trabajadora del Lugar de la Memoria (LUM) con engaños y la acusara de hacer apología del terrorismo, el Congreso debatió durante cinco horas para que se cambiaran los contenidos sobre crímenes de agentes estatales, que se explican en el LUM. Durante la sesión, se hicieron afirmaciones difamatorias contra trabajadores del museo y se propuso una comisión investigadora. Abusaron de su poder.



El 21 de mayo del 2018, ante una pregunta incómoda de un periodista, el presidente del Congreso amenazó con aprobar una ley contra los medios “mermeleros”. Galarreta se refería a la ley que impide que los medios privados contraten publicidad del Estado. El 12 de junio, la ley se aprobó casi por unanimidad en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Chantajearon y metieron miedo.

El 11 de junio, se reveló que el jefe de seguridad del Congreso, Walter Jibaja, había utilizado su cuenta de Twitter para hostigar e insultar a periodistas (casi todas mujeres) cuyas opiniones no le gustaban. El trabajador contratado por Fuerza Popular al momento de escribir esta columna sigue en el cargo y Fuerza Popular lo defiende a capa y espada. Nos acosaron y lo minimizaron.



Amenazan, se burlan, chantajean, abusan, difaman… y ni siquiera son gobierno. ¿Se imaginan si…? No, mejor no nos imaginamos.