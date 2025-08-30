Daniella Espíritu
Daniella Espíritu

Escucha la noticia

00:0000:00
Al Perú lo he visto muchas veces
Resumen de la noticia por IA
Al Perú lo he visto muchas veces

Al Perú lo he visto muchas veces

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al Perú lo he visto muchas veces. Y a Lima la he visto desde que nací. Aunque no por ello me atrevo a decir que la conozco. La conciencia de cómo está organizada esta ciudad nos alcanza a todos. Y, desde luego, entendemos que el desorden no solo es impuesto, también es aceptado. Muchos viven en Lima, pero pocos la habitan. Algunos apenas la cruzan, y otros, a veces, solo la miran desde la ventana de un taxi.

La Lima de las postales, de los desfiles patrios y de las plazas cubiertas de banderas no se parece a la de los cerros que se pueblan sin agua ni luz, ni a la de los mercados donde los productos se venden sobre pistas rotas. Esa otra ciudad también existe. Y la atravesamos todos los días.

Se ha hablado innumerables veces de la falta de planificación urbana, de la informalidad que crece en las periferias y del centralismo que margina a millones. Lima, como capital, debería integrar. Es cierto que ha sido víctima de una planificación deficiente, de la ausencia de normas claras y de una visión a largo plazo. Pero también es cierto que la ciudad se construye día a día con cada decisión que tomamos. Y en eso también fallamos: al ocupar espacios sin licencia, al cruzar donde no hay paso, al mirar hacia otro lado. Porque si algo está mal y lo dejamos estar, se convierte también en nuestra responsabilidad.

Uno no elige dónde nacer, pero sí cómo vivir. Ser limeño, y más aún, ser peruano, no se trata solo de reclamar derechos, sino también de asumir deberes. No basta con decir: “Esta es mi patria”; hay que entender que vivir aquí implica compartirla y, sobre todo, valorarla y cuidarla.

Aún estamos a tiempo de habitar Lima, de imaginarla distinta. Cada ciudadano que decide no ser indiferente realiza un acto de urbanismo. Porque la ciudad no empieza cuando se inaugura una obra: empieza cuando dejamos de solo cruzarla, cuando dejamos de normalizar el caos.

Al Perú lo he escuchado muchas veces. Y a Lima la he visto desde que nací. Pero solo ahora comprendo que la ciudad no es lo que hacen con ella, sino lo que permitimos que hagan con ella.

Y que la verdadera fortaleza está en quien, pese a todo, elige hacer lo correcto.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Daniella Espíritu es estudiante de Derecho en la Universidad del Pacífico.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC