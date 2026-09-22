El invierno llega a su fin en el Perú. Te explicamos a qué hora arranca oficialmente la primavera 2026, los detalles del fenómeno astronómico y qué se espera para las próximas semanas.
El invierno llega a su fin en el Perú. Te explicamos a qué hora arranca oficialmente la primavera 2026, los detalles del fenómeno astronómico y qué se espera para las próximas semanas.
Por Paolo Valdivia

El fin de invierno ya tiene fecha fijada en el calendario peruano. El cambio de estación traerá consigo un clima más templado, mañanas iluminadas y un ambiente renovado en las diversas regiones del país. Si quieres planificar tus días, organizar actividades al aire libre o saber cuándo guardar la ropa pesada, aquí te explicamos todos los detalles sobre el inicio de la primavera 2026 en el Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.