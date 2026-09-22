El fin de invierno ya tiene fecha fijada en el calendario peruano. El cambio de estación traerá consigo un clima más templado, mañanas iluminadas y un ambiente renovado en las diversas regiones del país. Si quieres planificar tus días, organizar actividades al aire libre o saber cuándo guardar la ropa pesada, aquí te explicamos todos los detalles sobre el inicio de la primavera 2026 en el Perú.

¿Cuándo y a qué hora inicia oficialmente la primavera 2026 en Perú?

Para este 2026, el paso a la nueva estación en el hemisferio sur se concretará el martes 22 de septiembre.

El evento astronómico que da la bienvenida a la estación primaveral ocurrirá exactamente a las 7:05 p.m. (hora local). A partir de ese minuto, el país dejará atrás el invierno para entrar de lleno a una temporada que durará tres meses, extendiéndose hasta el 21 de diciembre, momento en que dará inicio formal el verano.

¿Qué es el equinoccio de primavera y qué pasa en el planeta?

El fenómeno responsable de dar inicio a esta época del año se conoce como equinoccio de primavera. Ocurre cuando la luz del Sol cae de forma perpendicular sobre la línea ecuatorial, distribuyendo la energía solar de manera equilibrada entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Se trata de un suceso astronómico particular, pues representa uno de los escasos momentos en todo el año en que ambos polos terrestres reciben iluminación al mismo tiempo.

¿El día y la noche duran exactamente igual durante el equinoccio?

Existe la idea generalizada de que el equinoccio divide la jornada en 12 horas exactas de luz y 12 horas de oscuridad, pero en la práctica esto no es del todo preciso.

Aunque la palabra “equinoccio” hace referencia a la igualdad entre el día y la noche, la duración real depende de la ubicación geográfica y la latitud de cada país. Debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera, la jornada donde el día y la noche duran exactamente lo mismo puede registrarse un par de días antes o después del evento astronómico principal.

¿Cómo variará el clima en las regiones del Perú durante la primavera?

Aunque la llegada del equinoccio marca el inicio oficial de la primavera en el papel, las condiciones climáticas no cambian de forma drástica de un día para otro y varían según la geografía del país:

Costa peruana (incluida Lima): La transición suele ser paulatina. Durante las primeras semanas se mantienen mañanas nubladas y ráfagas de viento fresco, para luego dar paso a un incremento progresivo de la temperatura y mayor presencia de brillo solar hacia el mediodía.

La transición suele ser paulatina. Durante las primeras semanas se mantienen mañanas nubladas y ráfagas de viento fresco, para luego dar paso a un incremento progresivo de la temperatura y mayor presencia de brillo solar hacia el mediodía. Sierra: Coincide con la transición hacia la época de lluvias. Las mañanas suelen presentarse soleadas y templadas, mientras que por las tardes o noches se incrementa la nubosidad y la frecuencia de precipitaciones.

Coincide con la transición hacia la época de lluvias. Las mañanas suelen presentarse soleadas y templadas, mientras que por las tardes o noches se incrementa la nubosidad y la frecuencia de precipitaciones. Selva: Se caracteriza por mantener temperaturas altas y un ambiente caluroso, acompañado de tormentas y lluvias esporádicas propias de la temporada tropical.

Consejos para adaptarse al cambio de estación en primavera

La transición entre el invierno y la primavera suele traer consigo cambios bruscos de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche. Para evitar complicaciones de salud o incomodidades en la rutina diaria, se recomienda: