Cada sol cuenta: contratos públicos y ciudadanía

Es frecuente que la ciudadanía perciba al Estado Peruano como un Estado incapaz de satisfacer sus más mínimas necesidades. En este contexto, una eficiente gestión de las contrataciones públicas se configura como un elemento fundamental para que el Estado garantice una calidad de vida óptima a su ciudadanía.

Una compra pública no es otro trámite administrativo más: es el puente entre los recursos estatales y el bienestar ciudadano. Por ello, cualquier demora, irregularidad o inconveniente dentro del correcto desarrollo de un proceso de contratación impactará directamente en las necesidades de la población. Basta con imaginar un retraso en la adquisición de medicamentos para un hospital o recordar el Caso Qali Warma-Frigoinca para comprender su impacto directo en la ciudadanía.

Dada su relación directa con los derechos fundamentales de la población, la gestión de las contrataciones públicas requiere de una sólida profesionalización y ética por parte de los funcionarios públicos encargados de conducir y realizar estos procesos. Esta, a su vez, debe encontrarse acompañada de mecanismos de control interno y externo que ayuden a prevenir posibles riesgos de corrupción o conflictos de intereses.

En esta misma línea, el control ciudadano resulta crucial. Herramientas como el Seace público, el Conosce y los portales de transparencia de las entidades se configuran como instrumentos fundamentales de los que disponemos como ciudadanía para conocer la forma en que los recursos públicos son utilizados por nuestras autoridades. Estas plataformas nos permiten acceder a información detallada y en tiempo real sobre los procesos de contratación, proveedores y adjudicaciones realizadas por las entidades públicas, así como de los funcionarios responsables de su conducción.

De este modo, una ciudadanía mejor informada y con un mayor conocimiento sobre las acciones de sus autoridades está en mejores condiciones de ejercer un control más efectivo, garantizando que cada sol invertido se traduzca en bienes, servicios y obras de calidad que respondan efectivamente a nuestras necesidades y aseguren el correcto uso de los recursos públicos del cual todos somos responsables.