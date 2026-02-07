Inicio
El camino correcto

“Elegir una carrera es, sin duda, una de las decisiones más complejas en la juventud”.

    Josue Leiva
    Por

    Estudiante de Periodismo en la PUCP

    "Considero que solo se puede escoger el camino correcto si se hace con calma, tranquilidad y sin presiones". (Foto: Colegio Alemán)
    “¿Cuánto me debería demorar en escoger una carrera o ingresar a la universidad?”. Esta es una pregunta que los jóvenes, en la etapa final del colegio, sienten la presión de responder. Esta presión puede ser influenciada por diversos motivos como la familia, la opinión de los amigos, entre otros factores externos. Y, lamentablemente, suele terminar en una elección incorrecta de la carrera, lo que conlleva a que se retiren en los primeros ciclos o que la terminen, pero no sientan una satisfacción interna al ejercerla.

