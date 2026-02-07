“¿Cuánto me debería demorar en escoger una carrera o ingresar a la universidad?”. Esta es una pregunta que los jóvenes, en la etapa final del colegio, sienten la presión de responder. Esta presión puede ser influenciada por diversos motivos como la familia, la opinión de los amigos, entre otros factores externos. Y, lamentablemente, suele terminar en una elección incorrecta de la carrera, lo que conlleva a que se retiren en los primeros ciclos o que la terminen, pero no sientan una satisfacción interna al ejercerla.

Según diversos estudios, alrededor del 42% de estudiantes en el Perú se retira en los primeros ciclos. Lamentablemente, esta es la cruda realidad de miles de jóvenes que, con tan solo 16 o 17 años, tienen que tomar una de las decisiones más complicadas: “¿qué quiero hacer por mi vida?”. Considero que una correcta orientación de los colegios hacia los jóvenes en sus últimos años, además de una compañía cercana de los padres de familia, generaría una mejor elección.

Además, se debe tener en cuenta la influencia que tienen en esta generación diversas redes sociales como Instagram, TikTok, etc. Esta influencia puede ser amplia y llevar a la confusión, debido a que existen opiniones poco serias acerca de las múltiples opciones que se tienen. Esto puede generar un gusto efímero que, al momento de ver más a fondo todo lo que conlleva la carrera, puede desanimar al estudiante de continuarla.

Elegir una carrera es, sin duda, una de las decisiones más complejas en la juventud. Considero que solo se puede escoger el camino correcto si se hace con calma, tranquilidad y sin presiones.