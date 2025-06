El Perú es un país de grandes contrastes: rico en cultura y diversidad, pero también marcado por corrupción y desigualdad. Vivir en esta realidad no solo representa adversidad, sino también una oportunidad de asumir el compromiso de cambiarla. Esta convicción se consolidó en CADE 2025, un espacio de reflexión e intercambio de ideas, donde líderes universitarios de todas las regiones nos hemos reunido con un mismo objetivo: transformar nuestro país.

Me quedo con una frase de los expositores: “Los jóvenes no solo son el futuro, sino también el presente de nuestro Perú”. Y es cierto, tenemos el deber de actuar ahora, asumiendo ese protagonismo con responsabilidad, convicción y liderazgo. En mi caso, como estudiante de Medicina, he reafirmado este compromiso de contribuir al país desde mi profesión, trabajando activamente por una salud enfocada en la persona y garantizando que sea un derecho de todos y todas.

CADE 2025 ha significado el punto de partida en ese camino. Estoy convencida de que, con acciones diarias, todos podemos contribuir al cambio desde nuestros espacios. Será un camino largo pero trabajando juntos podremos construir un Perú más fuerte, justo y solidario. Iniciemos nuestro compromiso con el cambio hoy.