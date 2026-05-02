El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La obsesión por ser recordado

“Este deseo no es solo una búsqueda de inmortalidad, sino el resultado de algo que se ha impregnado en la sociedad”.

    Joseph Moroni Montalvo Aroste
    Por

    Estudiante de Administración y Márketing en la UTP

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Desde el arte rupestre de la antigüedad donde los humanos dejaban marcas de sus manos hasta el ‘feed’ y publicaciones de nuestras redes sociales, la intención es similar: buscar la manera de ser recordados en el futuro.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.