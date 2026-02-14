Inicio
Jerí era una fiesta

¿Cómo será recordado el presidente que está a punto de ser historia?

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    Las cosas lucen mal para Jerí. En rigor, no es imposible que salve el pellejo en el pleno extraordinario del Congreso que habrá de celebrarse el martes. Pero si la tesis de que basta la censura para sacarlo de Palacio se impone entre los miembros de la representación nacional, no hará falta consultar el I-Ching para adivinar el desenlace del drama que lo envuelve. A falta de ideas y programas que confrontar, los partidos que compiten en estas elecciones han convertido la campaña en una disputa por ver quién se escandaliza más con las excursiones y citas del mandatario insomne, y llevarán de seguro ese empeño hasta sus últimas consecuencias. La banda embrujada, al parecer, se dispone a cobrar su próxima víctima y ya debe haber entre los necios que se pasean orondos por el Hall de los Pasos Perdidos varios que sueñan con ceñírsela cuando los ritos funerarios de su más reciente portador hayan culminado.

