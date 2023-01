Durante la tarde del 24 de diciembre del 2022, la empresaria Romina Fort fue víctima de un robo a través del aplicativo inDrive. Ella solicitó un conductor de la plataforma para que entregue cuatro pedidos de su marca de ropa ‘Albertina’. Sin embargo, luego de recoger los productos, el motociclista apagó su teléfono y nunca más apareció.

Romina denuncia que un conductor de inDrive le robó prendas de su negocio que iba a vender en Navidad. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Romina presentó su reclamo a inDrive. “Les he enviado un correo, pero seguimos a la espera de alguna respuesta”, dijo. Enfatizó su indignación en la escasa seguridad de la aplicación. “No existe una opción para al menos ver el DNI del conductor”, añadió.

Asimismo, resaltó que tiene repartidores de confianza; pero suele utilizar inDrive cuando la demanda está muy saturada. “Mis repartidores estaban con muchos pedidos”, dijo. La empresaria explicó que se confió porque el conductor tenía una puntuación de cinco estrellas, pero no se percató de que tenía pocos viajes.

Hasta el día de hoy no aparecen los cuatro pedidos y para que las clientas no se vean perjudicadas tuvo que enviar otros productos. “He perdido casi 600 soles en un día”, señaló.

Romina sufrió el robo de prendas valorizadas en un total de 600 soles de su marca de ropa 'Albertina' (albertina_lp). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Ha tratado de localizar alguna oficina del aplicativo para recibir por lo menos una disculpa, pero no ha tenido éxito. “Parece que no tienen una sede en Perú a donde acudir”, dijo. Por otro lado, se comunicó con el repartidor: “Lo llamé y me contestó. Le dije que los pedidos que mandé nunca llegaron, pero se excuso diciendo que ‘no era él, sino su amigo’. Luego de eso me colgó. Lo volví a llamar, pero apagó su teléfono”.

La emprendedora tiene una captura del viaje que solicitó en inDrive. Pide que bloqueen la conductor para que no le vuelva a hacer lo mismo a otra persona. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Romina le pide a inDrive que le den los datos del conductor. “Sería útil algún registro con su número de DNI o dirección para poder localizarlo”, dijo. Espera que la empresa se disculpe y bloquee al repartidor para que no le haga lo mismo a más personas.

El conductor, identificado como Anthony Roger en la aplicación, no se ha hecho responsable del robo de los productos de Romina.

Otro caso expuesto

La empresaria Ana Lumbreras sufrió una experiencia similar con la aplicación cuando solicitó un conductor para trasladar zapatos de su marca Quimera. “Solemos utilizar inDrive para llevarle pedidos a las clientas y también para transportar los productos desde nuestro taller hasta el showroom en Miraflores”, precisó.

Ana ha perdido zapatos valorizados en un total de 3.500 soles por el robo que sufrió por un repartidor de inDrive. Tuvo que trabajar intensamente durante dos días para que las clientas no se vieran perjudicadas. / Renzo Salazar

El 10 de diciembre del año pasado, le entregó a un motorizado 6 pares de zapatos y 3 modelos sin par para que los lleve del taller a su local. Luego de dos horas, el conductor seguía sin aparecer ni responder mensajes. Ana empezó a sospechar que algo andaba mal al recordar que le pidió su número para pagarle por Yape y este figuraba como no existente.

El motorizado, indentificado como Jose Alejandro en el aplicativo, nunca más volvió a aparecer.

Sostiene que ese día perdió un promedio de 3.500 soles por los zapatos que nunca fueron entregados. Además de las pérdidas económicas, esto la afectó en su trabajo porque solo tuvo dos días para rehacer un par de zapatos personalizados.

Antes de realizar el viaje, el equipo de Ana le tomó una foto al repartidor. / Renzo Salazar

Hasta este momento, los zapatos no han sido devueltos y el conductor no contesta. Ana recibió una respuesta de inDrive a través de una trabajadora de la empresa, quien le indicó que lograron bloquear al conductor. Sin embargo, luego le escribió al aplicativo por correo pidiéndole la identidad del sujeto, pero le dijeron que tenía que conseguir una autorización de la policía. “Tienen un proceso de verificación terrible para ubicar a los conductores”, añadió.

A pesar de tener una foto del conductor, que le tomaron antes de realizar el viaje, Ana no supo más de él. Ella espera poder encontrarlo para que pague las consecuencias.

Foto del conductor antes del robo de los zapatos.

Recomendaciones

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor ‘Elegir Perú’, sostuvo que se deben preferir aquellos operadores que brinden diversas capas de seguridad para beneficiar al consumidor. “Hay que solicitar servicios que aseguren que un conductor puede entrar a la plataforma siempre y cuando presente todos sus antecedentes”, añadió.

Sobre los reclamos, señaló que estas aplicaciones deben tener herramientas que permitan ponerse en contacto rápidamente con las compañías. “Si no es suficiente o no te quieren dar los datos del conductor, la policía puede solicitar toda la información necesaria a estos operadores”, sostuvo. Precisa que también se puede elevar el reclamo a Indecopi.

Wendy Ledesma Orbegozo, abogada especializada en protección al consumidor, agregó que existe una herramienta que permite conocer a qué ente acudir para reclamar: el mapa de consumo, este presenta todas las competencias y canales de atención de los principales reguladores y entidades supervisoras. Puedes conocerlo aquí.

Por otro lado, sostiene que en lugar de esperar que un caso se viralice para poder actuar, las empresas deberían tener mejores protocolos de atención y evitar procedimientos engorrosos.

Descargos:

InDrive explicó a El Comercio que activó el protocolo de seguimiento de manera inmediata iniciando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso. Aseguran que han intentado contactarse a los usuarios afectados, tanto vía telefónica como por mensaje, con el objetivo de conocer los detalles y brindar un seguimiento apropiado.

Además, confirmó que los repartidores fueron inmediatamente bloqueados de manera permanente sin posibilidad alguna de acceder o hacer uso de la plataforma.

La empresa señaló que en caso de presenciar alguna anomalía o conducta inapropiada en cualquiera de los servicios que se presten en la aplicación, se haga un reporte desde su canal oficial donde se encuentra el equipo de soporte, así como también hace un llamado a utilizar el botón de emergencia del aplicativo que habilita la posibilidad de contactar los servicios de emergencia.

‘Apagón inDriver’

Antes de que la empresa pasara por un proceso de rebranding (de ’inDriver’ a ‘inDrive’), los conductores reclamaron que las tarifas de la aplicación eran injustas. Por ello, tomaron la iniciativa de no trabajar durante un periodo de tiempo denominado el ‘apagón inDriver’. “No más carreras de 5 soles”, se leía en sus carteles.