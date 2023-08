¿Cuándo empiezan a aprender los niños? Aunque suelen asociarse los procesos de aprendizaje al habla, los avances desde el campo de la neurociencia sugieren que las experiencias en la primera infancia (de 0 a 36 meses) resultan determinantes para el desarrollo del cerebro. Los riesgos que se presenten en el desarrollo de niñas y niños de esa etapa pueden traer consecuencias irreversibles

Sin embargo, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2022, los indicadores de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en Perú se encuentran en niveles bajos: 42% de los niños de 6 a 35 meses sufren de anemia (la cifra se eleva a 51% zona rural, mientras que llega al 39% en la zona urbana) y el 44% de los niños menores a 36 meses no cuentan con todas sus vacunas. Además, el 56% de niños entre 9 y 12 meses no tienen apego seguro, 39% niños de 12 a 18 meses no camina por iniciativa propia o sin ayuda, y 67% de niños de 24 a 71 meses no regulan sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración.

Solo tomando en cuenta la anemia infantil, se trata de uno de los principales problemas en el crecimiento de niños y niñas con oportunidades en el futuro porque el 85% del cerebro se desarrolla en los 3 primeros años de vida.

Ante esta situación, el programa Aporta, plataforma de impacto social de Breca, ha desarrollado el proyecto Volar para capacitar a padres, cuidadores y otros actores en las plataformas comunitarias existentes sobre formación y estrategias de crianza que fortalezcan el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico en los primeros años de vida. De esta forma, se ha ejecutado el programa remoto de fortalecimiento de capacidades para gestantes y cuidadores de niños de 0-5 años, a través de recursos y consejería, y el aplicativo Volar.

Ten en cuenta Recomendaciones para los cuidadores a cargo de menores 1. Asegurar una alimentación balanceada y rica en nutrientes. 2. Evitar la exposición a situaciones de violencia o estrés tóxico. 3. Promover y participar en espacios de juego, respetando su autonomía. 4. Crea un vínculo amoroso y sensible a sus necesidades aprovechando las rutinas diarias. 5. Conversar y cantar 6. Leer y discutir.

El proyecto se aplica en el entorno de colaboradores del grupo Breca y comunidades de incidencia, como Antauta y Ajoyani de la región Puno. Solo en estas dos últimas, los resultados de la evaluación del proyecto en comunicación verbal indicaron que el porcentaje de niños de 30 a 36 meses que pueden pronunciar la mayoría de las palabras correctamente aumentó en 24 puntos porcentuales, de 63% en el 2021 a 87% para el 2022.

Así, desde el 2018, el programa Volar ha impactado de manera directa a más de 8.000 niños y niñas, 6.000 cuidadores y 200 actores comunitarios. Se espera expandir el alcance de manera gradual hasta alcanzar la meta de 250.000 en el 2030. En marco de esa meta, desde octubre iniciarán un plan piloto en alianza con el programa Cuna Más para aplicar el proyecto en 16 comunidades de seis regiones del país.

“Si bien una adecuada alimentación y una buena salud son claves para el desarrollo, tan importante como ello es contar con espacios seguros y protegidos, construir vínculos de apego seguro con sus cuidadores principales, y brindar oportunidades e interacciones que fortalezcan el aprendizaje temprano”, indicaron.