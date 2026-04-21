El Seguro Social de Salud advirtió sobre un incremento significativo de patologías odontológicas en menores de edad tras la pandemia, una situación que ha derivado en la evolución de afecciones leves hacia cuadros más complejos que afectan la salud integral de los niños. Ante este panorama, la institución intensificó sus estrategias de prevención y promoción de la salud bucal, especialmente en la primera infancia.

La doctora Nelly Sánchez explicó que uno de los principales riesgos es la relación entre infecciones bucales y la anemia. Si bien estas infecciones no la generan directamente, sí interfieren en la correcta absorción del hierro, lo que puede impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo de los menores, sobre todo en los primeros años de vida.

EsSalud advierte que infecciones bucales afectan desarrollo infantil y absorción de hierro. (Foto: EsSalud)

En respuesta a esta problemática, la Red Prestacional Rebagliati desarrolló la feria “Sonrisas saludables desde la infancia” en una institución educativa inicial del distrito de Jesús María. La actividad reunió a especialistas en odontología, quienes implementaron espacios educativos orientados a enseñar técnicas adecuadas de higiene bucal y fomentar hábitos saludables desde temprana edad.

Durante la jornada, los niños participaron en sesiones prácticas de cepillado utilizando maquetas, además de actividades lúdicas como juegos interactivos para promover una alimentación saludable que prevenga la aparición de caries. También se realizaron evaluaciones de ortodoncia preventiva y simulaciones sobre cómo actuar ante traumatismos dentales, fortaleciendo así la educación integral en salud oral.

Incrementan patologías odontológicas infantiles y preocupan por su impacto en la salud. (Foto: EsSalud)

Uno de los elementos más destacados fue la participación de los llamados “guardianes de la salud”, personajes diseñados para transmitir mensajes preventivos de manera didáctica. Esta estrategia buscó captar la atención de los menores y reforzar la importancia del cuidado bucal en su vida cotidiana.

Según EsSalud, actualmente las caries representan más del 30 % de los diagnósticos en consultas infantiles, lo que evidencia la magnitud del problema. En ese contexto, la institución viene fortaleciendo el Programa del Primer Molar, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el objetivo de proteger las piezas dentales permanentes mediante la detección temprana y la aplicación de sellantes.

Finalmente, la entidad reiteró que la salud bucal en la infancia es clave para prevenir complicaciones a futuro y mejorar la calidad de vida. Por ello, exhortó a los padres de familia a reforzar hábitos de higiene, acudir a controles periódicos y prestar atención a cualquier señal de infección o dolor en los menores.