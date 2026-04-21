Resumen

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Caries en menores superan el 30% de consultas y refuerzan acciones preventivas. (Foto: EsSalud)
Caries en menores superan el 30% de consultas y refuerzan acciones preventivas. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud advirtió sobre un incremento significativo de patologías odontológicas en menores de edad tras la pandemia, una situación que ha derivado en la evolución de afecciones leves hacia cuadros más complejos que afectan la salud integral de los niños. Ante este panorama, la institución intensificó sus estrategias de prevención y promoción de la salud bucal, especialmente en la primera infancia.

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