Un temblor de magnitud 5.8 se registró en la tarde de este martes 23 de septiembre en el departamento de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El sismo ocurrió a las 12:39 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 60 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros y una intensidad de IV en Lomas.

Dos sismos previos

Ayer, lunes 22 de septiembre, dos sismos de magnitud 4.7 y 4 se registraron en la provincia arequipeña de Caravelí.

El primero de ellos (magnitud 4) ocurrió a las 11:24 a.m. y su epicentro fue a 53 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas.

Mientras que, el segundo movimiento (magnitud 4.7), se produjo a la 1:38 p.m. y su epicentro se localizó a 32 kilómetros al oeste de Lomas.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de los gobiernos locales no han reportado daños personales ni materiales después del sismo ocurrido este mediodía.

Video recomendado