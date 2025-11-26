El Colegio Newton de Ventanilla presentó con orgullo los resultados de NEWTON’S WRITERS Primer Concurso de Cuentos Mario Vargas Llosa, un innovador proyecto educativo que busca despertar el talento literario de los estudiantes y motivarlos a seguir los pasos del más grande referente de las letras peruanas: el Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

La iniciativa, reunió a estudiantes desde 5.º grado de primaria hasta 5.º año de secundaria. Más de 350 alumnos participaron creando cuentos en una primera etapa desarrollada en sus aulas. De este proceso fueron seleccionados 40 finalistas, quienes recibieron tres bloques de asesorías literarias gratuitas, los cuales fueron impartidos por especialistas en narrativa y escritores.

Tras aproximadamente dos años de trabajo, esfuerzo y disciplina, el proyecto ha dado como resultado un libro de cuentos escrito por nueve finalistas, jóvenes talentos, cuyas historias destacaron por su imaginación, sensibilidad y capacidad para lograr una voz propia.

Los autores del libro son: Yhumi Rodríguez Valdez, Lashkmy Menacho Giménez, Aileen Miramendez Ortega, Gonzalo Effio Reyes, Greta Prado Chávez, Mayra Alvarado Racchumí, Aleysha Bellido Salvador, Kalem Jiménez Asencio y Valeria Rojas Miranda.

Los relatos fueron evaluados por un jurado conformado por destacados intelectuales y escritores, quienes reconocieron la calidad literaria y la madurez creativa de los participantes.

Este proyecto rinde también homenaje a los 14 años del histórico Nobel obtenido por Mario Vargas Llosa, a quien el colegio en su momento homenajeó inaugurando el conocido Pabellón Mario Vargas Llosa, símbolo del compromiso institucional con la cultura y la excelencia académica.

El director del Colegio Newton de Ventanilla, Lic. Nelson Durand, junto al equipo docente, expresó su satisfacción por el logro de los estudiantes:

“Este libro es la prueba de que cuando se apuesta por la educación y la cultura, los jóvenes pueden alcanzar resultados extraordinarios. Hoy celebramos a escritores en formación que representan lo mejor del talento chalaco, los cuales siempre estuvieron acompañados de sus orgullosos padres”.

El libro La justicia del olvido y otros cuentos ya cuenta con el código ISBN, con el que podrán localizarlo a nivel mundial. Además, se encuentra en la Biblioteca Nacional y en la biblioteca del colegio, donde inspirará a generaciones futuras.