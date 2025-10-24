En nuestra región, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo en el 2025 se registrarán más de 2,3 millones de nuevos casos y cerca de 700 mil mujeres perderán la vida por esta enfermedad, muchas de ellas sin acceso oportuno a diagnóstico ni tratamiento.

Frente a esta realidad, Auna desplegó por segundo año consecutivo una campaña en los países donde tiene presencia, Perú, México y Colombia, a favor de la prevención y detección temprana. La iniciativa, que impactó a más de 22 mil personas, incluyó activaciones urbanas, jornadas de salud gratuitas y charlas educativas, en alianza con diversas organizaciones.

Lima, Monterrey y Medellín fueron escenario de una de las primeras acciones y más simbólicas de esta campaña regional: “Una pausa en tu rutina puede salvar tu vida”. La activación social, realizada gracias a una alianza con los principales sistemas de transporte de cada ciudad: Línea 1 del Metro de Lima, Metrorrey y Metro de Medellín, llevó mensajes de prevención y orientación gratuita a miles de personas que se desplazan diariamente por las estaciones.

“Estamos comprometidos con transformar la salud en Latinoamérica y una forma de hacerlo es llevando mensajes de prevención y detección temprana; en particular, a los espacios donde la gente transita en su día a día. Queremos que las mujeres comprendan que una pequeña pausa, para realizarse un autoexamen o una mamografía, puede salvar su vida”, comentó Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna.

Se estima que más de 22 mil personas pudieron acceder a información sobre los factores de riesgo y la importancia de la autoexploración mamaria, a través de actividades lúdicas y educativas. Esto abarca aproximadamente a 8000 personas en Lima, 8500 en Monterrey y 5600 en Medellín.