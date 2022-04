En La Libertad, se reporta hoy, martes 12 de abril, casos de personas que no pueden realizar el trámite correspondiente para obtener su pasaporte y poder viajar al extranjero. Ellos señalaron que en la sede Migraciones, en Trujillo, les señalan que tienen que ir a Lima para poder obtener el documento.

“Se me perdió el pasaporte y tengo que ir a Lima porque acá no se puede hacer los trámites del aeropuerto. Dijeron 48 horas en cualquier sede a nivel nacional, pero no se puede. Tengo que ir a Lima y sacar el pasaporte de emergencia y en Lima el sistema se cae. Tengo que estar dos días o tres días antes del vuelo me imagino la cola es más larga”, señaló uno de los hombres que junto a otras personas tuvieron que retirarse de la fila porque no pueden tramitar su pasaporte en esa agencia de Migraciones.

Canal N indicó que en la sede de Migraciones en Trujillo las cola es más reducida debido a que no están atendiendo casos para obtención o renovación de pasaporte. La mayoría de personas que forman la cola de más de media cuadra son ciudadanos extranjeros que busca tramitar su Permiso Temporal de Permanencia – PTP.

El citado medio informó el caso de una ciudadana quien reclamó que Migraciones de Trujillo le haya dado una cita hasta el mes setiembre para tramitar su pasaporte cuando tiene programado un viaje a Estados Unidos a finales de este mes de abril. “Le han dicho que vayan a Lima para que hagan este trámite”, dijo el reportero de Canal N.

¿Qué pasó con el trámite de pasaportes?

El lunes se reportó la demora en la entrega de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual perjudicó a pasajeros que debían viajar al extranjero. La Superintendencia Nacional de Migraciones insistió en su versión de que la “alta demanda” de pasaportes “por la cercanía del feriado largo” por Semana Santa ocasionó esta situación.

LEE MÁS | Migraciones informa que atenderá en Jueves y Viernes Santo en sede de Breña por alta demanda de pasaportes

En un comunicado, la entidad del Ministerio del Interior ofreció “disculpas” a los ciudadanos perjudicados por el retraso en la emisión de los pasaportes y “garantiza” que la atención se realizará “sin mayores inconvenientes”.

Migraciones indicó que se ha logrado obtener un adelanto de entrega de pasaportes por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos este lunes a sus diversas sedes.

Por su parte, el superintendente de dicha entidad, Jorge Fernández Campos, indicó que no resolverán “casos individuales”, en referencia al caso de una familia que tuvo que pagar casi 5 mil dólares al tener que reprogramar su vuelo a Francia.