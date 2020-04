El miércoles pasado, la última cita programada en la agenda del ministro de Educación era con El Comercio. En su sala como espacio de trabajo y a través de Skype, Martín Benavides recibió virtualmente a este Diario para hablar precisamente sobre el uso de las herramientas digitales en el inicio del año escolar 2020. Este lunes 6 empiezan las clases no presenciales a través del programa “Aprendo En Casa; una estrategia diseñada ante la emergencia por la COVID-19, que –dijo– “llegó para quedarse”.









-¿Cómo debería ser una clase no presencial modelo?

Nuestro mensaje es que no estamos proponiendo una educación virtual, y eso es importante precisarlo. Todavía no estamos preparados para virtualizar todos los contenidos, aunque lo estamos iniciando ahora y hacia eso debemos apuntar con formación tecnológica. Pero no estamos en condiciones de decir que se trata de una educación virtual. No es así en ningún país del mundo.





-Entonces, ¿cómo definen al hecho de no dar clases presenciales?

He tenido reuniones con varios ministros de Educación de Europa, África, y de la región, así como con especialistas, y el concepto que se ha acuñado es educación remota de emergencia. Esto, porque lo que se está haciendo es plantear una aproximación a la continuidad del servicio educativo durante el periodo de emergencia, utilizando medios que permitan evitar la presencialidad. No se está virtualizando el currículo escolar de todo el año, sino que se tiene esta salida de emergencia temporal, la cual irá mejorando conforme vaya avanzando.





-Una salida de emergencia que requiere del acceso a Internet, radio y TV.

Por eso, no podemos decir que vamos a tener una educación virtual, cuando sabemos que solo cuatro de cada 10 hogares en el Perú tienen acceso a Internet. Estamos trabajando fuertemente para tener una programación de radio y TV, en convenio con TV Perú. Y toda estrategia principal se resume en nuestro programa “Aprendo En Casa”.





-¿"Aprendo En Casa" ha previsto el escenario en el que no hay acceso a Internet, radio y TV?

“Aprendo En Casa” tiene una página web que está diferenciada por niveles [inicial, primaria y secundaria], cada uno de los cuales tiene orientaciones para padres y docentes, además de la programación en los diferentes medios de comunicación involucrados para las clases remotas. Eso funcionará como el cuaderno de trabajo: el estudiante tendrá una ruta de labores cada día en web, radio y TV. Ojo: la web no está cargada de actividades, porque no se trata de que los niños estén todo el día conectados a la computadora. El docente, a quien también orientaremos, tiene un guion preparado y se comunicará vía Internet; y en los contextos donde no haya Internet podrá utilizar los mensajes de texto.





-¿Y en los contextos donde no haya nada?

En los contextos donde no hay ni TV ni radio ni Internet, porque lamentablemente ese es un problema preexistente, nos estamos amparando en los cuadernos de trabajo de los estudiantes, que serán llevados a los hogares a través del programa de alimentación escolar Qali Warma.





-¿En qué consiste esta estrategia con Qali Warma para quienes no tienen acceso a medios?

Qali Warma atiende, entre otros sectores, a los quintiles 1 y 2 de pobreza rural. Eso lo estamos reactivando al dar inicio al año escolar 2020 para que pueden llevar alimentos a los estudiantes. Así, un comité de alimentación escolar –presidido por el director del colegio– se encargará de organizar los alimentos y materiales educativos con todas las recomendaciones de higiene, y los padres y madres de familia podrán recogerlos para entregárselos después a sus niños, niñas y adolescentes. Se trata de colegios chicos, por lo que no se prevén aglomeraciones de personas.





-¿Los materiales también se entregarán desde el lunes 6?

Sí. Estamos apelando a la organización de la escuela. Será de una manera programada, sin que haya complicaciones por temas de contagio.





-¿Cuántos escolares del país no tienen acceso a ningún medio y deberán recibir los materiales educativos a través de Qali Warma?

Son 31.000 locales escolares [en 19 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna], que atienden a cerca de 1’100.000 estudiantes. El total de estudiantes en el Perú son cerca de 9 millones, por lo que la proporción es aproximadamente un 10%. Tenemos un equipo especial para atender las complicaciones en las zonas donde no llega Internet, radio y TV.

Desde el lunes 6 de abril, el Minedu habilitará la página web "Aprendo En Casa" para brindar el servicio educativo de manera remota.

Reinicio de clases presenciales

-¿Se va a requerir una recuperación de clases en vacaciones o sábados?

Hemos reprogramado el inicio del año escolar en los colegios públicos, y esa reprogramación –que se inicia el lunes 6 de abril– no nos tiene que llevar a ninguna recuperación. No se van a perder clases porque estamos trabajando con la estrategia no presencial.





-¿Y en el caso de los colegios privados?

En los colegios privados que sí habían iniciado clases [antes de la cuarentena], las instituciones tienen que ponerse de acuerdo con los padres y presentarles una estrategia de recuperación de los días que no hubo clases. El colegio debe plantear y presentar a los padres un plan de recuperación, que luego será evaluado por la UGEL correspondiente. Para los colegios públicos no habrá ese plan de recuperación.





-¿Una clase no presencial es igual de válida que una no presencial?

Si están bien hechas, las clases presenciales y no presenciales son válidas para construir aprendizajes en los estudiantes. Recuerda que un alumno puede estar 5 horas en una clase presencial y no aprender nada.





-¿Cómo se medirá cuán efectiva fue la clase no presencial?

Una vez que se retorne a las clases presenciales, vamos a hacer una evaluación de entrada. La Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Minedu ya la está desarrollando. Se busca evaluar cómo están retornando los escolares y ver en qué áreas ponemos énfasis, no para recuperar sino para nivelar.





-¿Y esas nivelaciones van a requerir días extras?

No. Se harían durante los mismos días de clases. Esto, porque también pensamos en la parte socioemocional de los niños y adolescentes, no queremos sobrecargarlos.

NUEVOS TIEMPOS. Escolares afrontarán un nuevo reto.

-El presidente Vizcarra dijo que la fecha prevista para el reinicio de clases presenciales es el lunes 4 de mayo, y que este sería gradual. ¿Todos los escolares retornarían ese día?

No, creo que ese escenario es poco probable. Para el sector Educación, como en todos los sectores, debemos tener mucho cuidado con un retorno a la normalidad más rápido de lo que deberíamos. Todos somos conscientes, colegios y universidades, que lo importante es preservar la salud de los niños y adolescentes. En su momento, conforme vayan avanzando los días, el Minedu tiene que evaluar cómo está la situación post-cuarentena, y dónde están las zonas con más problemas. Sobre eso se tomará una decisión en la gradualidad del retorno [...] Lo que está claro es que no retornarán todos los escolares juntos.





-Aunque la cuarentena culmina el 12 de abril, dos semanas antes del probable reinicio de clases presenciales.

De ninguna manera se puede retornar inmediatamente después de la cuarentena a los colegios. Las instituciones educativas requieren cierta programación; no se puede programar en dos semanas y luego regresar solo una o dos. Además, una vez que se levante la cuarentena, los colegios públicos tienen que entrar en un proceso muy intensivo de mantenimiento, de instalación de kits de higiene –que contienen jabón líquido, lejía y materiales de limpieza por el COVID-19–, y todo un conjunto de actividades vinculados a la infraestructura.





-Todo este escenario puede cambiar si se decide ampliar la cuarentena después del 12 de abril.

Lo de ampliar la cuarentena no es algo que yo pueda decir, se ve a un nivel muy técnico con el Consejo de Ministros y el presidente Vizcarra. Esto es lo que nos ha tocado y lo que debemos enfrentar. Es un cambio. Por ello, la estrategia no presencial, que va a ir mejorando con el tiempo, ha llegado para quedarse. ¿Qué ocurrirá después de mayo? No lo sabemos, lo tendrá que determinar el Minsa. Pero sí sabemos que tenemos la estrategia que nos permitirá cumplir con los objetivos de este año escolar de emergencia.





