Después de más de siete horas de sesión, el diálogo entre autoridades locales, nacionales y empresarios de la empresa ferroviaria no llegó a ningún acuerdo ante las demandas de la población de Machu Picchu (Cusco) que exige un reajuste de tarifas y el incremento de frecuencia para los turistas nacionales.

Desde las 11 de la mañana de hoy se realizó la tercera mesa técnica en el Centro Cultural del distrito de Machu Picchu (Urubamba) para buscar soluciones ante las protestas contra la concesionaria Ferrocarril Transandino (Fetransa) y las empresas ferroviarias (PeruRail e IncaRail) encargadas de trasladar a los turistas hacia la ciudadela inca. El diálogo se retomó en medio de una huelga indefinida emprendida por la población desde hace una semana y cuyo diálogo inicial empezó a fines de noviembre.

La comitiva estuvo conformada por el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Paul Caiguaray Pérez, la viceministra de Turismo, Lyda García Cortez, los congresistas Juan de Dios Huamàn, Jorge Vázquez y Alexander Hidalgo, además de los gerentes de PeruRail, IncaRail y Fetransa: Alberto Valdez, Armando Pareja y Anbal Venero, respectivamente.

También participaron los alcaldes de Machu Picchu, Darwin Baca León, de Ollantaytambo, José Ríos Coronel, el director regional de Turismo, Fredy Deza en representación del gobierno regional y dirigentes de los distritos de Machu Piccchu, Ollantaytambo y Santa Teresa. La representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz también estuvo en la reunión.

La propuesta inicial que expuso IncaRail para llegar a un acuerdo fue habilitar 100 espacios diarios para turistas nacionales con un valor de 40 dólares (ida y vuelta) hasta fines de abril del 2021.

Mientras que PeruRail propuso la tarifa de 120 soles (ida y vuelta) para peruanos de manera ilimitada en todas las frecuencias del tren expedition hasta fines de marzo del próximo año.

Los dirigentes y autoridades locales evaluaron las propuestas y después de un cuarto intermedio presentaron una contrapropuesta para PeruRail, en la que reformularon el costo que ofrecía la empresa de 120 soles a 80 soles. Sin embargo, Alberto Valdez aseveró que no podían modificar la propuesta establecida.

“La empresa tiene accionistas no estoy en posición a tomar una decisión, me ratificó en la propuesta que les hemos traído” refirió Alberto Valdez, gerente de PeruRail.

Ante ello los dirigentes decidieron dar un tiempo a los empresarios para que reconsideren la propuesta.

Después de un nuevo cuarto intermedio, al promediar las 7 de la noche, Valdez de PeruRail expuso una nueva propuesta en la que ofreció 300 tickets en dos frecuencias 83 y 84 cada una con tres coches del tren expedition exclusivos al turista nacional, a una tarifa de 34 dólares (ida y vuelta). Todo ello válido hasta fines de abril del próximo año.

La nueva propuesta también fue rechazada y calificada como una burla por representantes de la población. “Hay negatividad de las empresas. Hasta ahora nos siguen meciendo, no lo vamos a aceptar. Están entorpeciendo la mesa de trabajo los señores de PeruRail” aseveró Ruth Campos dirigente de Machu Picchu.

El alcalde de Machupiccchu Darwin Baca , lamentó el desacuerdo. “Hemos pedido tres frecuencias de los 40 que tiene PeruRail o que destinen 8 coches para trasladar a los turistas nacionales. Eso no soluciona, pero por lo menos alivia un poco las situación. Ellos ofrecen frecuencia con tres coches y solo hasta abril. De qué reactivación estamos hablando. Como autoridad he sido intermediario para llegar a una solución, lastimosamente no hay ningún acuerdo”, dijo.

“No se encontró solución a las demandas del pueblo peruano. Nos sentimos decepcionados, defraudados por la empresa privada, que no ha sabido dar respuestas a esta demanda pública. Cuántos días más vamos a estar en huelga, vivimos del turismo, pedimos que vengan los ministros. Un paro regional ha determinado la población donde los congresistas deben apoya” finalizó la autoridad edil.

COMUNICADO

A través de un comunicado, PeruRail lamentó que no se aceptara su propuesta en la mesa de diálogo. La concesionaria ofrecía una tarifa de S/60 para peruanos y residentes, en todas sus frecuencias de trenes turísticos Expedition hasta el 30 de abril del 2021, así como las tarifas de S/3 y S/5 para la población local y S/12 para el pasajero de Cusco y turismo nacional en general, de acuerdo a la disponibilidad del servicio.

“Lamentamos la intransigencia de algunos pobladores de Machupicchu, la actitud confrontacional de algunas autoridades locales y que se hayan privilegiado intereses políticos antes que la reactivación del sector y el bienestar de los trabajadores involucrados en el turismo”, señalaron.

