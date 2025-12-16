Machu Picchu continúa en riesgo de perder su categoría como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Así lo advirtió New Seven Wonders, organización que, en septiembre pasado, emitió una alerta sobre los problemas de gestión en el santuario histórico ubicado en Cusco.

En conversación con RPP Noticias, Juan César Zubiate Paredes, representante de New Seven Wonders, explicó que dicha organización, desde que emitió la alerta internacional sobre la situación en Machu Picchu, no recibió una respuesta concreta por parte del Estado peruano.

“Machu Picchu sí realmente está a borde de perder esta categoría como maravilla del mundo, no es broma. Desde el 13 de septiembre, New Seven Wonders ha emitido un comunicado a nivel mundial y han pasado tres meses y no vemos una respuesta concreta y objetiva de parte del Ejecutivo”, dijo Zubiate Paredes a la citada radioemisora.

Añadió que para el 15 de enero próximo se tiene prevista la llegada a Machu Picchu del director general de la organización internacional, con la finalidad de evaluar la respuesta del Estado peruano ante la alerta emitida por New Seven Wonders.

En septiembre pasado, en un comunicado difundido desde Zúrich, la entidad alertó que la masificación turística sin planificación, el incremento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, así como las deficiencias en el transporte terrestre y los conflictos sociales, amenazan la credibilidad del santuario como patrimonio de valor universal.

“La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, indicó la institución, que recalcó la importancia de una gestión integral, sostenible y transparente para la conservación del santuario.

“En su calidad de autoridad oficial, New7Wonders desea recordar que la designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión”, se lee en el comunicado.

