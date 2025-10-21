Felices y agradecidos regresan a sus zonas de origen los diez niños con sus familias, que llegaron al INSNSB desde la comunidad nativa de Puerto Galilea, ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, tras recibir atención especializada en diferentes servicios y ejes quirúrgicos.

Los menores de la etnia wampis estuvieron internados durante cerca dos semanas en las áreas de hospitalización Quemados, Especialidades Quirúrgicas y Cirugía Pediátrica, donde fueron evaluados de manera integral y multidisciplinaria siendo sometidos a intervenciones quirúrgicas por diversas malformaciones congénitas, a través de las especialidades de cirugía plástica, urología, cabeza y cuello, cirugía pediátrica, cirugía de tórax, traumatología y oftalmología. La atención fue cubierta en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS) y el apoyo a través de Servicio Social.

La directora general del INSNSB, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, estuvo supervisando en todo momento la evolución de estos casos, conversando incluso con las mamás para darles la tranquilidad del compromiso que tiene nuestro personal de salud de la Institución con los pacientes, y el soporte emocional y social que se brinda a las familias acompañantes como parte de nuestra política de atención humanizada.

Foto: Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja

Luego de sus operaciones, estos pacientes fueron monitoreados y evaluados por especialistas garantizando su completa recuperación, y tras ser dados de alta, hoy regresaron a sus pueblos junto a sus familiares, quienes también recibieron el apoyo del Instituto y con ayuda de instituciones aliadas como Inspira, Aldimi y Casa Ronald, se les brindó albergue y alimentación durante todos estos días.

Estos niños fueron intervenidos por problemas de labio y fisura palatina, secuela de traumatismo craneal, tumores cerebrales, deformidad de la pared torácica y del aparato digestivo, hernia umbilical, malformaciones de sindactilia, polidactilia, y secuelas traumatológicas.

Las coordinaciones para el traslado se iniciaron dentro de las campañas que realiza el Instituto, viajando a las regiones para realizar atenciones y cirugías especializadas a nivel pediátrico dentro del programa “Operación Vida” que promueve el Ministerio de Salud (Minsa). A inicios de año nuestros especialistas estuvieron en Puerto Galilea realizando una campaña quirúrgica, esto propicio una coordinación para traer a este grupo de niños al INSNSB, además de recibir el apoyo del Ministerio de la Mujer y algunas congresistas.