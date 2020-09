En Ucayali, un grupo de misioneras de la comunidad de Purús decidieron emitir el programa de educación a distancia ‘Aprendo en Casa’ a través de la radio de la parroquia para que todos los niños de la comunidad pudieran tener acceso a las clases escolares. En Cusco, en la comunidad de Mayrasco, los niños suben a lo alto de un cerro, en donde usan a los árboles como techo, para poder alcanzar la señal de Internet y recibir las tareas que se dejan a través de la plataforma educativa.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), esta nueva modalidad de enseñanza (que se transmite por web, radio y televisión de señal abierta) iniciada el 6 de abril para evitar el contagio del COVID-19, llega al 96 % de escolares de las zonas urbanas del país, mientras que en el ámbito rural (con mucho esfuerzo) este porcentaje es de 90 %. El sector reconoce que aún hay un gran número de estudiantes que no pueden conectarse o que no están siendo atendidos por las instituciones educativas debido a falta de conectividad, salud, traslado de la familia a otra región por la pandemia, entre otros motivos.

Cinco meses después de iniciado el programa de educación a distancia ¿qué opinan los peruanos al respecto? La última encuesta nacional de El Comercio-Ipsos (realizada entre el 9 y 10 de setiembre) revela que un 65% de los encuestados asegura haber tenido la oportunidad de ver la plataforma educativa. De ellos, un 52% opina que la aprueba, mientras que un 46% la desaprueba. Al hacer un zoom a las cifras, podemos ver que en los sectores socioeconómicos A,B y C hay un porcentaje mayor que aprueba la plataforma educativa.

-Efectividad-

Una de las grandes dificultades que ha tenido el programa educativo virtual desde que se implementó ha sido el alcance y el acceso en zonas alejadas del país. Solo en Lima, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que en Comas la falta de acceso a la educación a distancia llega al 8 %; en San Juan de Lurigancho al 6 %; en San Juan de Miraflores al 5 %, y en Villa María del Triunfo a 6 %.

Un balance estadístico desarrollado por la Dirección de Educación acerca de la implementación de la estrategia “Aprendo en Casa” en la región Cusco indica que, hasta inicios de junio, un 82% de los escolares de todos los niveles de educación acceden al programa “Aprendo en Casa”, mientras que el resto (18%) está sin estudiar por factores de conectividad, económicos, medios de comunicación, ubicación geográfica.

Cristian Álvarez está en segundo de secundaria, estudia en el colegio Cecilia Túpac Amaru del distrito de Santiago a 45 minutos de distancia de Mayrasco, es de los pocos niños que cuenta con un celular para avanzar con sus clases. Durante la mañana recibe sus tareas, sus docentes envían la tarea por la aplicación de whatsapp, ellos deben enviar lo realizado mediante fotos, videos o audios. (Fotos: El Comercio/Melissa Valdivia)

A la pregunta ¿Qué tan efectiva cree que es la plataforma educativa a distancia ‘Aprendo en casa’?, el 44% de encuestados respondió que cree que es poco efectiva. Mientras que solo un 3% cree que es muy efectiva, un 6% bastante efectiva y un 31% algo efectiva.

- Los pro y los contra-

Para el experto en educación Hugo Díaz, es necesario reconocer el esfuerzo que ha hecho el Minedu para adaptar el plan curricular y las estrategias de enseñanza a la pandemia a través de esta plataforma virtual. “Esto ha sido producto de algo que nos agarró de imprevisto y el Minedu lo que hizo con gran esfuerzo fue tratar de reunir todos los materiales que le fueran posible, algunos bien trabajados, otros medianamente trabajados y otros no necesariamente trabajados para un proceso de enseñanza a distancia”, precisó.

Sin embargo, han habido aspectos, opina, que deben reforzarse para evitar que la plataforma no tenga los resultados proyectados. Díaz señala que uno de los grandes problemas es la falta de conectividad al Internet en las zonas rurales del país y también en algunas zonas urbanas que no cuentan ni con servicios básicos como agua y luz. A este problema de no acceder al programa virtual, se añade la carga de estrés que sienten los alumnos que no pueden seguir el curso de las clases y terminan retrasando su aprendizaje.

“Cuando no funcionan bien, las tecnologías en lugar de ser un factor motivador para el aprendizaje terminan siendo lo contrario. Los niños se desesperan porque el material no carga bien, etc.”, dice.

Otro punto importante es la presencia de los profesores. El experto recuerda que, pese a la distancia, es vital que exista una buena comunicación entre los docentes y los alumnos para que la información sea bien recepcionada. La falta de recursos ha sido una de las principales causas. Recién la semana pasada el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que establece la contratación de internet en beneficio de docentes de educación básica para que continúen con el dictado de clases virtuales.

Según el Minedu, el 85.9 % de las familias que tienen hijos en el sistema de educación pública que siguen el programa Aprendo en Casa tienen contacto con los docentes y tutores de sus hijos.

En julio, el 84.8% de las familias encuestadas por el Minedu en Lima Metropolitana dijeron que ha tenido contacto con el docente o tutor al menos una vez en la semana previa a la consulta. El Whatsapp es, con mucha diferencia, el canal de comunicación más utilizado para los envíos de trabajos a los profesores.

Ante la probable ampliación del programa de educación virtual por la presencia del coronavirus en el país, el experto considera que es necesario que el Minedu replantee las asignaturas que se enseñarán en la plataforma y se prioricen los contenidos más necesarios para cada nivel estudiantil. Además, es vital que se reorganicen los horarios de las jornadas escolares.

