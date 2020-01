El sábado 4 de enero se reportó el primer feminicidio del 2020. Evamaria Carcausto Huancapaza, de 24 años, fue asesinada a golpes por su conviviente Darwin Mesco Mamani, de 25 años, en la ciudad de Juliaca (Puno). Según la policía puneña, Mesco actuó con premeditación y alevosía. El feminicida fue detenido horas después y puesto a disposición de las autoridades.

► #EstamosHartas: Puno registra la primera víctima de feminicidio en el país este 2020

► #EstamosHartas | Huancayo: sujeto arrastra a una mujer y le rompe una botella en la cabeza en hospedaje

El 2019 terminó con la cifra de feminicidios más alta de la década en el Perú. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre enero y diciembre del año pasado, fueron asesinadas 165 mujeres, 16 casos más de los reportados en el 2018. De acuerdo a la Fiscalía, solo hay 274 sentenciados por feminicidio que cumplen condena. En el 2019, ingresaron 92 acusados por este delito y 136 por tentativas.

Sin duda uno de los últimos casos que estremeció a la ciudadanía por la violencia, ensañamiento y las circunstancias en que se produjo, fue el crimen de Jesica Tejeda Huayanay y sus tres hijos a manos de su pareja Juan Huaripata Rosales el 22 de diciembre. La indignación aumentó cuando se puso en evidencia que el edificio donde vivía Jesica, se ubica solo a 159 metros de distancia de la comisaría de San Cayetano en El Agustino. La policía tardó más de media hora en acudir al lugar.

Aquí hacemos un recuento de tres casos donde la reacción de los testigos ayudaron a denunciar los actos de violencia, impedir posibles casos de feminicidios y denunciar a los agresores.

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece S/30 mil por información que lleve a la captura de Adriano Pozo (Fuente: Mininter).

Arlette Contreras protestando contra la decisión judicial. (Foto: Archivo).

► Adriano Pozo agresor de Arlette Contreras

El 12 de julio de 2015, Adriano Pozo, hijo del entonces regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Jorge Pozo Palomino, tuvo que ser reducido por el personal de un hotel en Ayacucho para evitar que continúe agrediendo a su entonces pareja Arlette Contreras. El recepcionista del hotel llamó a la policía quienes detuvieron a Pozo y lo llevaron a la comisaría.

Las cámaras de seguridad del hotel confirmaron que Adriano Pozo completamente desnudo y descontrolado persiguió, forcejeó y luego arrastró de los cabellos de Arlette Contreras. De acuerdo a la versión de la joven, la intención de su expareja era violarla y asesinarla. Sin embargo, el 15 de julio del 2016, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho lo sentenció solo a un año de prisión suspendida por “lesiones leves” y obviaron la acusación fiscal por intento de feminicidio y violación.

Luego de casi cinco años en trámites judiciales, el 20 de diciembre de 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte declaró nula la sentencia en contra de Adriano Pozo por el delito de intento de violación sexual y confirmó la sentencia por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Arlette Contreras. Con esta medida se realizará un nuevo juicio.

“Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano porque no solo me ha faltado a mí sino a millones de mujeres en el Perú. Llevo cinco años luchando por justicia y los resultados siempre han sido pésimos. Han ordenado un cuarto juicio y esto es tortura”, dijo Arlette Contreras.

Pozo actualmente está prófugo y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), en el que se ofrece hasta S/30 mil por su ubicación.

La agresión de Martín Camino Forsyth contra Micaela de Osma fue registrada por la vecina Anahí Aguilar, quien llamó a la comisaría. (Foto: Archivo).

► Martín Camino Forsyth agresor de Micaela de Osma

El 6 de octubre de 2017, un grupo de vecinos del distrito de Miraflores fueron testigos de la agresión física de Martín Camino Forsyth contra la joven Micaela de Osma. Ella denunció ante la Policía Nacional que su entonces pareja la había amenazado con matarla con un cuchillo en el cuello.

Según consignó la policía, Forsyth golpeó a su conviviente cuando le exigió la clave de acceso a su celular. Tras amedrentarla, ella logró salir a la calle General Iglesias, pero él la alcanzó, arrastró por la calle y la metió a la fuerza al edificio donde vive. Esa agresión fue registrada por la vecina Anahí Aguilar, quien llamó a la comisaría.

El 12 de octubre, el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Martín Camino Forsyth y le abrió proceso penal el presunto delito de tentativa de feminicidio. La prisión preventiva se amplió en julio de 2018 por la Corte Superior de Justicia de Lima. Finalmente, en febrero de 2019 Forsyth fue condenado a once años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Está recluido en el penal de Lurigancho.

Este último sábado 3 de enero, un sujeto identificado como Jimmy Jorson Porras Camac (26) agredió salvajemente a quien sería su pareja en un hospedaje del distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, región Junín. (Captura de video).

► El caso de Jimmy Jorson Porras Camac

El sábado 3 de enero, un sujeto identificado como Jimmy Jorson Porras Camac (26) agredió salvajemente a quien sería su pareja en un hospedaje del distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, región Junín.

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel. En ellas, se ve cuando la mujer ingresa a la recepción del hospedaje y trata de protegerse detrás de la administradora del lugar. Porras Camac ingresa al lugar, la golpea y tras tomarla de los pelos la arrastra hasta la puerta. Tras ello, coge una botella de cerveza e intenta agredir a la mujer, pero es detenido por la administradora del local.

En este caso fueron los dueños del hospedaje quienes denunciaron el hecho en la comisaría de Chilca. La Policía Nacional indicó que se encuentra ejecutando operativos en distintos puntos de la localidad de Chilca a fin de ubicar y capturar al agresor.

—¿Qué hacer en caso de presenciar un acto de violencia?—

De ser testigos o víctimas de violencia es fundamental denunciar y buscar ayuda especializada, ser indiferentes es parte del problema. Lo que se sugiere es llamar de inmediato a la policía. En caso que la víctima sea un familiar, amiga o conocida se aconseja ofrecerle apoyo y seguridad para que denuncie. Los agentes de la policía ubicados en las comisarías del país tienen la obligación de atender las denuncias por violencia a través de un protocolo.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Estos son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual. Están ubidos en todo el país y la mayor parte están al lado de las comisarías.

También está habilitada la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.