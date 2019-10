Este lunes la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que se ha denegado el licenciamiento a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica), debido a que dicha casa de estudios no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Vale señalar que con esta decisión, la UNICA se convierte en la primera universidad pública que no supera satisfactoriamente la evaluación por parte de la SUNEDU. Hasta el momento 40 universidades públicas han recibido la licencia de un total de 49 centros de estudio superiores.

“Es importante resaltar que el cumplimiento de las CBC es obligatorio para todas las instituciones de educación superior universitarias en el Perú, sean públicas o privadas”, recalcó la Sunedu en un comunicado.

La Unica funciona desde 1970. Hasta la fecha cuenta con cuatro locales en Ica y tres filiales en Chincha, Nazca y Pisco. Tiene 19.400 estudiantes, 897 docentes y 99 programas de estudio vigentes. Durante el proceso de licenciamiento se desistió de 68 programas.

- Incumplimientos -

Según detalla la Sunedu, la Unica no presentó información completa en sus planes de estudios. Muchos de ellos no indican la modalidad de estudios, el grado académico que otorgan ni el título profesional que alcanzan, no señalan el perfil del graduado y carecen de malla curricular. Además, 20 planes de estudios carecían de documentos de aprobación. Tampoco cuenta con información sistematizada y actualizada sobre sus procesos de admisión.

Otro aspecto importante fue la uno de los locales de la sede Ica que tiene espacios modificados que contravienen el Reglamento Nacional de Edificaciones. Según detalla, esto disminuye los espacios de circulación, rutas de evacuación y ventilación adecuada. La universidad tampoco demostró contar con un Plan de Seguridad que responda a las características ni funcionamiento del centro de estudios, y tampoco pudo garantizar la sostenibilidad de los estándares de seguridad propuestos.

También se señala que la casa de estudios carecía de laboratorios o talleres requeridos según su oferta educativa. Se evidenció, asimismo, la falta de ocho laboratorios y talleres que respondan a la oferta de las mallas curriculares de las carreras de Agronomía, Ingeniería Civil y Obstetricia.

En el plano académico, la universidad tampoco demostró contar con una política de investigación definida y evidenció dificultades para desarrollar estrategias que fomenten la investigación en todas sus facultades. Además, no manifestó contar con una regulación adecuada para los procesos de selección y evaluación docente. “La universidad no demostró contar con acervo bibliográfico físico y virtual adecuado para sus 99 programas académicos. Solo se presentó un listado detallado por facultades”, señaló la Sunedu. Estas son solo algunos de los aspectos señalados por la superintendencia en su evaluación, conforme a la Ley Universitaria.

- Apela al Plan de Emergencia -

En un comunicado, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica confirmó la recepción de la Resolución del Consejo Directivo N°137-1019-SUNEDU/CD que deniega la licencia institucional. Al respecto, informó que se procederá “a la elaboración y aprobación de un Plan de Emergencia de máximo un año que permitirá el cumplimiento de condiciones básicas de calidad”, conforme se señala en el decreto supremo N°016-2019 del Ministerio de Educación (Minedu) para universidades públicas que no alcancen la licencia. Además, se designará una Comisión Técnica dirigida por el Ministerio de Educación.

En este sentido, el Minedu indicó que en 10 días se conformará esta comisión técnica para la elaboración del plan de emergencia y la universidad se encargará de implementarlo en un plazo máximo de 12 meses.

También recalcó que, durante este periodo de cese y ejecución del plan de emergencia, el servicio educativo a los estudiantes matriculados continuará con normalidad.