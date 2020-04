No existe tratamiento, vacuna ni medicamentos contra el COVID-19. Así lo ha informado reiteradamente la Organización Mundial de Salud (OMS). No obstante, personas inescrupulosas ofrecen en páginas como Mercado Libre, OXL y las redes sociales diferentes productos, desde batidos a base de ingredientes naturales para prevenir esta enfermedad hasta desinfectantes para eliminar el virus del ambiente.

Una página de Facebook de una persona que señala ser médico naturista ofrece un batido a base de maca negra para prevenir el coronavirus. “Fortalece tu sistema inmunológico con sales naturales 100% para que mantengas tu organismo alcalino y con más defensas para afrontar el coronavirus en las mejores condiciones posibles”, indica el anuncio que se puede encontrar en la página de Mercado Libre. El precio del producto es de 200 soles.

Especialistas recomiendan tener cuidado con los productos que se promocionan como opciones para prevenir el COVID-19.

El mismo sujeto divulgó en su canal de Youtube una charla sobre el nuevo coronavirus donde ofrece sus productos como alternativa para prevenir el COVID-19. En el video publicado el 18 de marzo, cuando ya regía en nuestro país la cuarentena obligatoria, se pueden escuchar los consejos brindados por esta persona a una treintena de asistentes ofreciendo sus productos para supuestamente fortalecer el sistema inmunológico y enfrentar el virus. “Estoy dando medios alternativos con fundamento científico y técnico que tiene grandes beneficios para estos casos”, menciona en el video.

Hasta el momento, Solidarity Trial es el ensayo clínico mundial promovido por la OMS y destinado a comprobar la eficacia contra el COVID-19, cuyos resultados se esperan tener en el más corto plazo. “Nadie en el mundo tiene una cura científica ni natural contra el coronavirus porque es un virus nuevo”, señala el médico infectológo y vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña.

En cuanto al bicarbonato, la vitamina C, la maca u otros productos naturales, el médico los catalogó como “reportes anecdóticos” que no han sido corroborado con estudios científicos.

“Hay estudios peruanos que indican que la maca ayuda en determinadas patologías como los males de próstata, pero decir que la maca previene el coronavirus es engañar a la gente”, sostiene el especialista.

-Proveedores bajo la lupa-

Ante esta situación, Indecopi abrió investigación preliminar a 46 proveedores que difundieron anuncios promocionando medicamentos o productos que previenen o curan el COVID-19. Se trata de empresas nacionales y transnacionales que operan en nuestro país.

En el caso de los medicamentos, son dos marcas de distintos laboratorios que están indicados para determinadas enfermedades, pero estos anuncios fueron publicados por terceras personas como fármacos para tratar el coronavirus.

“Cuando se refieren a medicamentos o productos naturales que se diga que son 100% efectivos contra el coronavirus, el consumidor puede pensar que, por tomar el producto, si tiene coronavirus, se puede curar y no hacer caso a las indicaciones de su médico o a las autoridades del sistema nacional de salud y esto podría afectar su salud”, precisa el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal de Indecopi, Abelardo Aramayo. El funcionario mencionó que se han detectado 286 anuncios con promoción aparentemente engañosa.

Los productos que indican que previenen el COVID-19, como batidos o vitaminas, pueden causar en el consumidor una falsa sensación de seguridad. "De repente toma ese producto y ya no tiene los cuidados necesarios porque piensa que está protegido y sale a la calle o ya no usa tapabocas y no es consciente de que es un virus que puede afectarnos a todos”, precisa.

Aramayo mencionó que Indecopi, en coordinación con la plataforma Mercado Libre, ha logrado que se eliminen tres anuncios que promocionaban los productos “Retroviral Virus Corona Covid Tratamiento”, “Tratamiento Internacional Virus Corona Covid” y “Corona Virus Ndp Desinfectante Del Hogar”. Sin embargo, las investigaciones continúan contra los proveedores involucrados.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto dura el período de incubación del covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación del covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

