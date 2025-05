Pocas personas conocen tanto al Papa León XVI como el padre Fidel Purisaca Vigil. Él fue la mano derecha de Rober Prevost cuando era obispo de la diócesis de Chiclayo y fueron por todos los distritos de la provincia como parte de su labor pastoral y comunitaria.

El padre Purisaca conversó con El Comercio en la sede de la diócesis de Chiclayo.

Padre Fidel Purisaca Vigil, director de comunicación de la diócesis de Chiclayo. Foto: Joel Alonzo. / Joel Alonzo

-¿Cuál fue el legado que dejó Robert Prevost como obispo de Chiclayo?

Robert Prevost ha dejado una huella muy profunda en la gente y ustedes pueden verificarlo al escuchar las apreciaciones de todos los chiclayanos de quien ahora es el Papa León XIV. Él fue administrador apostólico de la diócesis desde el 3 de noviembre del 2014 y ejerciendo su labor eclesiástica de obispo, nos marcó a nosotros, reuniendo a los fieles laicos y consagrados.

Tenía una pauta pastoral específica con gran respeto por las instituciones y personas para llevar a cabo tareas de comunión y servicio a la comunidad.

Por eso, puedo afirmar que el padre Robert era un obispo extraordinario con acciones ordinarias.

-Usted destacó la cercanía del Papa con los demás y por eso quiero preguntarle sobre Robert Francis Prevost como el amigo que fue para usted. ¿Qué recuerda de los primeros momentos con él?

Él fue nombrado como administrador diocesano el 3 de noviembre del 2014 y tres días después lo conocí cuando llegó a Chiclayo. Me di cuenta de que él consideraba como una familia a las personas que conformaban su equipo de trabajo , y a mí me tocó esa responsabilidad y privilegio de estar a su lado en el tiempo que estuvo en Chiclayo.

Tenía detalles muy humanos que lo pintan de cuerpo entero. Por ejemplo, él me preguntaba: ´Fidel, buenos días, ¿cómo estás?, ¿cómo has amanecido?, ¿qué tal has dormido?, ¿ya funciona la terma en tu cuarto?

La puntualidad era otra de sus características al rezar y orar.

Dios le puso a él la tarea de ser misionero en tierras peruanas y fue un estadounidense que luego se nacionalizó peruano por su cercanía con la gente. Los recordamos con gratitud y cariño, porque su labor ha dejado un recuerdo imperecedero marcado en nosotros.

León XIV y el padre Fidel Purisaca en el distrito de Pacora. Foto: Archivo Personal

-¿Y cómo era el Papa en su vida cotidiana?

Él despertaba a las 6 de la mañana, pero si tenía que viajar o madrugar por alguna actividad, no tenía problemas en despertarse a las 4 o 5. Luego, iba a la capilla de la catedral, oraba y desayunaba con nosotros. Desayunaba un plato de cereales con leche y pasas, un jugo o un pan con huevos fritos.

Eran un amante de la comida peruana, sobre todo de la gastronomía chiclayana, que es una de las mejores del mundo. Le gustaba comer el cabrito, ceviche de tollo con tortita de choclo, su tamal o arroz con pato. También le encantaba la música criolla y la escuchábamos al almorzar.

Al caminar por la calle, era un chiclayano más. La gente actuaba con mucho respeto hacia él, porque sabían que era el obispo, y él saludaba con mucha naturalidad. Monseñor Robert iba al banco, al supermercado, manejaba su auto, es decir, actuaba como una persona común y corriente .

-¿Practicaba algún deporte?

Sí, el tenis. Jugaba en el Jockey Club de Chiclayo y el colegio Santa María Reina.

-¿Dónde dormía el Papa cuando era obispo?

Aquí en la diócesis, en una habitación del primer piso. Era una habitación sin mayores lujos, con una cama normal, un sillón y una mesa de trabajo.

-¿Cuál es la anécdota junto a él que más recuerda?

El 2019 tuve la oportunidad de ser el vicario de la parroquia de María del Cristo Socorro de Pomalca, un distrito a 6 km de Chiclayo. Unos días después de asumir el cargo y empezar a trabajar, le conté el estado de la parroquia y mis preocupaciones por lo que había observado.

Entonces le conté que iba a buscar un apartamento, una casa o vivir con familiares. Él se me adelantó y me dijo. “Si tienes dificultades y no encuentras una solución, ven a vivir con nosotros en el obispado”. Le dije que lo iba a pensar y una semana después le tomé la palabra.

Así era el padre Robert, una persona acogedora que podía abrir las puertas de su casa al que se lo pedía . Esto es lo que desarrolló él con gran humanidad, con virtudes muy auténticas. Era muy cercano con los demás y creo que esa profundidad humana le llevaba a interesarse y compartir su vida de pastor con los más pobres y los más necesitados.

-Padre quiero terminar preguntándole, ¿cómo describiría al Papa León XIV en una frase?

Robert Francis Prevost, sacerdote de la orden de San Agustín, es un pastor y amigo que está cerca del corazón de Cristo y de las personas más necesitadas.

La palabra del actual obispo de Chiclayo

Monseñor Edinson Farfán Córdova, actual obispo de Chiclayo, declaró en una conferencia de prensa para medios nacionales e internacionales y expresó la gratitud y alegría de la comunidad católica chiclayana ante la elección de “uno de los suyos” como sucesor de san Pedro.

Monseñor Edinson Farfán Córdóva, obispo de Chiclayo. Foto: Joel Alonzo. / Joel Alonzo

Monseñor respondió a El Comercio sobre el impacto que tuvo el padre Prevost en la relación entre los chiclayanos y la religión. “Él Siempre se sintió un peruano y quiso caminar con los pobres. Cuando le preguntaba por qué vino al Perú, me decía que quería caminar con los pobres. ‘Es el pueblo de Dios que nos evangeliza con su fe y sencillez. Con su humildad nos muestra el rostro de Dios’, nos recordaba”, relató.