La representante de la Defensoría del Pueblo, Lisbeth Castro Rodríguez, informó que el módulo COVID-19 del hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias (Iquitos), cuenta con 25 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero ninguna funciona por falta de implementos para activar los ventiladores mecánicos.

La funcionaria indicó que, en julio del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) envió implementos al referido nosocomio para instalar 150 camas hospitalarias y 25 camas UCI, sin embargo, estas no cuentan con ventiladores mecánicos y no pueden atender a los pacientes críticos por el COVID-19, informó RPP Noticias.

“Las camas UCI no cuentan con los ventiladores mecánicos, en consecuencia, no están funcionando y no están brindando el servicio que deberían brindar. A partir de ahí se ha recomendado al Ministerio de Salud que adopten las medidas necesarias para dotar de este equipo biomédico”, refirió Castro Rodríguez.

Además, la autoridad mencionó que la Marina de Guerra del Perú, le otorgó 10 ventiladores mecánicos al módulo COVID-19 del mencionado nosocomio, los cuales no los pueden utilizar debido a que están incompletos y les falta monitores multiparámetros y bombas de infusión.

Según el referido medio, el Minsa le informó a la Defensoría del Pueblo de Loreto que se encuentra en proceso la adquisición de los ventiladores mecánicos para este hospital modular. Ante esta situación, Castro Rodríguez exhortó a las autoridades acelerar con urgencia la entrega de estos equipos biomédicos, para poder ampliar la atención a pacientes en estado crítico.

