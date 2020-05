Requena, la tercera provincia de mayor índice de habitantes en la región Loreto, vive un calvario por falta de medicamentos, oxígeno, y de atención médica. No hay especialistas y faltan pruebas rápidas para más de 70 mil ciudadanos.

Hoy el 90% de moradores de la ciudad de Requena presenta síntomas de COVID-19 y la falta de atención en los hospitales del Minsa y Essalud es alarmante.

Muchos de los pacientes retornan a sus viviendas ante el dolor, sufrimiento e impotencia de sus seres queridos. En dos semanas se han registrado 25 fallecidos que fueron enterrados en el cementerio general de la localidad. No hay allí un crematorio.

La población no puede acceder a una prueba rápida porque la Dirección Regional de Salud de Loreto solo dispuso 250 muestras para más de 70 mil personas.

El alcalde de la provincia , Orlando Jakers Huaymacari, está aislado en su vivienda tras presentar síntomas de coronavirus y no puede hacerse la prueba rápida porque se han decidido priorizar los muestreos en los médicos y personal asistencial.

“Como autoridad estoy en mi ciudad y no he abandonado a los pobladores, todos estamos siendo víctimas de la pandemia. Hemos pedido al Gobierno Regional de Loreto la instalación de una planta de oxigeno, medicamentos, entre otros. No hay médicos especializados, realmente estamos en el olvido. Esta enfermedad es deprimente y la gente solo ve fallecer a sus seres queridos con resignación”, dijo Jackers.

Asimismo, Essalud ha cerrado su atención y el desabastecimiento general de camas, implementos de prevención para el personal, medicamentos, balones de oxígeno y la falta de transporte fluvial para la transferencia de pacientes.

Todos los días se forman largas colas en las farmacias para adquirir medicinas cuyos precios se han elevado exponencialmente y no existe atención médica.

