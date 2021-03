Conforme a los criterios de Saber más

No aprendimos. Nuevos funcionarios públicos, esta vez de la región Loreto, se aprovecharon de su cargo para beneficiarse de manera irregular de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer. Se trata de un nuevo escándalo sobre el mal manejo de las dosis que llegan al Perú para proteger a la población de acuerdo con un orden de prioridad, el cual empaña el proceso de vacunación.

El caso ‘vacunagate’ de Loreto ocurre un mes y medio después que se revelara que se llevaron vacunas a Palacio de Gobierno para inmunizar de manera secreta, con las dosis de Sinopharm, al expresidente de la República, Martín Vizcarra, y a su esposa Maribel Díaz. También estuvieron involucrados ministros de Estado y otros funcionarios.

A continuación, detallamos las claves de este nuevo escándalo con los protagonistas que fueron vacunados y las reacciones que ha generado.

Vacunas para Loreto

El pasado 10 de marzo llegaron al Perú 167 mil dosis del laboratorio estadounidense Pfizer (117 mil fueron parte del mecanismo Covax Facility). De este lote, 5.850 fueron derivadas a la región Loreto el 15 del mismo mes.

Estas vacunas estaban destinadas para inmunizar a los adultos mayores que son beneficiarios del programa Pensión 65 y que están afiliados a Essalud o al Seguro Integrado de Salud (SIS).

“Cada región [Arequipa, La Libertad y Loreto] recibirá un lote de 5.850 dosis de Pfizer que servirán para inmunizar a cerca de 3.000 adultos mayores”, precisó el ministro de Salud, Óscar Ugarte aquella vez. Sin embargo, la realidad fue otra en Loreto: personas que no están dentro de la prioridad fueron beneficiadas irregularmente con la vacuna contra el coronavirus.

Esto ocurrió en medio de una crítica situación que vive la región por el COVID-19. Según la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va de la pandemia Loreto registra 34.931 casos positivos y 1.295 fallecidos por esta enfermedad.

El arribo de las vacunas de Pfizer a la región de Loreto. (FOTO: Minsa)

Repartición de las dosis

Una vez que llegaron las 5.850 dosis de Pfizer a región loretana, la Dirección Regional de Salud (Diresa) inició una campaña de vacunación los días 18 y 19 de marzo.

Para ello, 5.634 dosis fueron destinadas a los beneficiarios de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años afiliados al SIS o Essalud, y para aquellos que no contaban con ningún tipo de seguro. Asimismo, 150 dosis fueron derivadas al Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de Essalud.

La Región Loreto recibió 5.850 dosis de Pfizer para que sean aplicadas a los adultos mayores.

Tal como lo dio a conocer este Diario, de las 66 dosis restantes, 60 fueron aplicadas a personas mayores o al personal médico de distintas entidades, el sábado 20 de marzo, en la sede de la Diresa, en Iquitos.

Las 6 dosis sobrantes fueron aplicadas el mismo día y en el mismo lugar a funcionarios que no forman parte de la primera línea de lucha contra el coronavirus y que tampoco son adultos mayores de 80 años.

Funcionarios vacunados

Este nuevo escándalo de ‘vacunagate’ pone al descubierto la vacunación irregular de autoridades de Loreto que aprovecharon sus cargos para beneficiarse con las dosis de Pfizer.

Funcionario que fueron vacunados de manera irregular: 1) Francisco Sanjurjo 2) Jane Donayre 3) Jorge Monasí 4) Joiner Vásquez 5) Clara Bustamante 6) Mirna Villacorta.

Entre ese grupo de encuentra el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo Dávila (69); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez (63); el director de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí Franco (65), así como el asesor de dicha institución, Joiner Vásquez Pinedo (73).

También figuran Mirna Villacorta Cárdenas (68), exalcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante Pezo (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud de la Diresa de Loreto y encargada del plan de vacunación. Esta última ha sido señalada como la responsable de invitar a los antes mencionados para ser vacunados de manera irregular.

Sobre este escándalo, Jorge Monasí dijo a El Comercio que él fue invitado por la licencia Clara Bustamante para ser inmunizado con la vacuna de Pfizer.

“El viernes en la tarde [19 de marzo] a mi me llamó la licencia Bustamante para invitarme a vacunarme el día sábado. Yo fui de buena fe. Yo no pedí que me pongan la vacuna, a mí me llamaron”; declaró a este Diario.

Con esta versión coincide el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, Carlos Calampa, quien ha señalado como responsable a Clara Bustamante.

Según Calampa, la licenciada Bustamante Pezo invitó a las personas a vacunarse de manera irregular “aduciendo que era una orden que se había tomado” en Diresa. “Lamentablemente sorprendió al personal. Nosotros no hemos tenido ninguna orden, ni decisión para vacunar a esas personas”, dijo.

El jefe de la Diresa Loreto manifestó, además, que de la lista de 66 personas vacunadas, “solos unos 8 o 10″ fueron inmunizadas de manera irregular. También, precisó que de ser necesario pondrá su cargo a disposición. Asimismo, el funcionario justificó que no se enteró de la vacunación irregular en su momento porque “realizaba otras actividades en la región”.

Monasí justificó su vacunación alegando que “le dieron lo que sobraba” de las dosis de Pfizer y que es una persona vulnerable debido a que padece de diabetes.

“Me siento herido, soy humano y he cometido sin querer esta falta. Pido disculpas a las personas por este error. Si tengo que poner mi cargo a disposición, lo haré porque respeto las normas”, lamentó Monasí.

El funcionario dijo, además, que se encuentra en constante exposición al contagio porque está en primera línea repartiendo ivermectina a los ciudadanos.

Precisamente, se puede comprobar en su cuenta de Facebook que Jorge Monasí Franco, bajo el slogan “Toma ivermectina, salva tu vida. Monasí es tu amigo”, recorre diferentes ciudades de la región Loreto para repartir de manera indiscriminada este producto.

Durante su actividad, se puede verificar largas colas de personas que deciden recibir este medicamento parasitario para “prevenir” el contagio del coronavirus.

Jorge Monasí repartiendo ivermectina en el asentamiento humano Glenda Freitas de Loreto. (FOTO: Facebook)

La gente forma largas colas para recibir el medicamento parasitario. (FOTO: Facebook)

Hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó el uso de la ivermectina para el tratamiento, la prevención y la enfermedad diagnosticada COVID-19.

A través de un comunicado se informó que la EMA “concluyó que los datos disponibles no apoyan su uso para el COVID-19 por fuera de ensayos clínicos”.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, anunció que el Minsa está evaluando retirar la ivermectina del manejo de pacientes diagnosticados con COVID-19 y con tratamiento ambulatorio.

“Hemos pedido que a partir de los diferentes informes se recojan todos los argumentos para poder dar de baja la recomendación que tenemos sobre la ivermectina”, sostuvo.

Otro funcionario involucrado en el nuevo ‘vacunagate’ de Loreto también señala que fue invitada para ser inmunizada. Ese es el caso de la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez, quien prefirió no revelar el nombre de la persona que la invitó a participar de esta vacunación irregular.

“A mí me llamaron y pensé: ‘tengo que estar saludable para solucionar los problemas’. Me vacuné en la Diresa el sábado porque soy una persona vulnerable. Tengo 63 años. Me colocaron la vacuna de Pfizer”, declaró Donayre a Ojo Público.

#Loreto La alcaldesa de Punchana, Jane Donayre, fue una de las funcionarias que se vacunó irregularmente contra la Covid-19. “A mí me llamaron y pensé: ‘tengo que estar saludable para solucionar los problemas’”, dijo a OjoPúblico. Video: Katya Zeballos. 🧵👇 pic.twitter.com/ATYYXp2qIS — OjoPúblico (@Ojo_Publico) March 24, 2021

En otro medio de comunicación Donayre dijo: “Cuando me llamaron para ponerme la vacuna, pedí un tiempo prudencial para similar, averiguar bien y organizar bien las cosas para saber hasta dónde era posible y factible. Decidí tomar esa decisión por la invitación que me hicieron, pero pensando en la población. Creo que no he cometido ninguna torpeza, ningún error, ninguna equivocación”.

Al respecto, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, afirmó ayer, en medio de una conferencia de prensa, que él no tenía conocimiento ni ha manejado el tema de las vacunas.

“Queremos deslindar nuestra responsabilidad. El Gobierno Regional como sede central no ha estado manejando el tema de las vacunas. No es el manejo por parte nuestra, nosotros apoyamos toda la parte de la operatividad del servicio de salud. Que eso quede muy claro para nuestra ciudadanía”, explicó Ochoa.

Agregó: “No existe ni existía ninguna orden o disposición del Gobierno Regional para vacunar a personas que no cumplían los requisitos. Hemos pedido un reporte al director de la Diresa”.

En ese sentido, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) que exigió, a través de un comunicado, que se realice una investigación inmediata a fin de esclarecer los hechos. También publicaron la lista de vacunados.

“Procederemos de inmediato a suspender en sus cargos a aquellos funcionarios del GOREL que hayan infringido las normas sanitarias, mientras duren las investigaciones, sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que el caso amerita”, se lee en el comunicado.

Pronunciamientos

Respecto a la vacunación irregular contra el coronavirus que involucra a funcionarios públicos de Loreto, distintos entes se pronunciaron sobre el tema y anunciaron que se tomarán medidas contra los responsables.

La Procuraduría Anticorrupción de Loreto presentó la denuncia penal contra los involucrados por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso.

#Último |🔴Tras la vacunación irregular de alcaldes y funcionarios en Loreto, la Procuraduría Anticorrupción de Loreto presentó la denuncia penal contra los involucrados por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso. pic.twitter.com/XbV0TqNPvW — Procuraduría Perú (@PGE_Peru) March 24, 2021

Por su parte, el Minsa rechazó la inmunización que se realizó a personas menores de 80 años y que no estaban consideradas en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación.

El sector de Salud informó que tomarán acciones inmediatas: “Autorizar al Procurador del Minsa a iniciar las acciones penales correspondientes con la finalidad de salvaguardar el cumplimiento del Plan de Vacunación y la prioridad actual en los adultos mayores.

Asimismo, encargará a la Superintendencia Nacional de Salud realizar el proceso de fiscalización de las acciones de vacunación en Loreto y conformará una comisión especial para que vigile presencialmente el proceso de vacunación en dicha región, a fin de garantizar el derecho de los adultos mayores a la vacuna.

Lo propio hizo el Ministerio Público, que pidió a los fiscales y autoridades competentes a tomar las medidas correspondientes.

Precisamente, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público intervino esta mañana el Gobierno Regional de Loreto y la Dirección Regional de Salud (Diresa) para iniciar las investigaciones por el nuevo caso ‘vacunagate’ que involucra a funcionarios públicos en la aplicación irregular de la vacuna de Pfizer.

El fiscal a cargo del caso, Herber Aquino Espinoza, en coordinación con los representantes de la Controlaría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional abrió la una investigación con la carpeta fiscal N° 074-2021. Esto se dio en presencia del director de la Diresa de Loreto, Carlos Calampa Del Águila, y la directora ejecutiva de Promoción de la Salud, Clara Bustamante Pezo.

Esta última —según el defensor del pueblo Abel Chiroque— habría sido apartada de su cargo por decisión de Calampa tras darse a conocer este último escándalo. No obstante, Clara Bustamante habría indicado que no solo se trataría de 6 personas que fueron vacunadas de manera irregular, sino que hay 3 más que se suman a esta lista.

Estos fueron identificados como Wilma Casanova Rojas de Casapia, directora del centro de prevención y control de la Diresa, y los padres del gerente general de GOREL, Manuel Noriega.

La Contraloría dio a conocer a través de un comunicado que el 22 de marzo detectó la aplicación irregular en la Diresa de Loreto y comunicó inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público. Por lo tanto, indicó que ya se ha iniciado el servicio control para la determinación de las responsabilidades que correspondan al caso denunciado.

Finalmente, el Congreso de la República citará al gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, y al jefe de la Diresa, Carlos Calampa, para brindar explicaciones sobre la vacunación irregular en dicha región, así lo dio a conocer el parlamentario Leonardo Inga.

