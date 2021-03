Conforme a los criterios de Saber más

El imponente mirador del Templo del Sol, en el Santuario Arqueológico de Pachacamac fue el sitio escogido para una reunión entre el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y tres ministros de Estado –Solangel Fernández, de Vivienda; Alejandro Neyra, de Cultura; y Gabriel Quijandría, de Ambiente- la soleada tarde del martes. El fin del encuentro era discutir el reajuste integral de zonificación (RIZ) para Lurín, aprobado por el concejo metropolitano en medio de críticas de especialistas en la materia y reclamos ciudadanos en redes sociales.

La tensión fue manifiesta desde el inicio. Mientras los viceministros y técnicos del Ejecutivo exponían –con planos en mano– sus discrepancias sobre el RIZ, se oían murmullos de evidente disconformidad de parte los representantes de la municipalidad. Lo mismo sucedió cuando los roles se invirtieron y tomó la palabra el gerente de Desarrollo Urbano de la comuna capitalina, Eusebio Cabrera.

“En una reunión entre técnicos deberíamos escucharnos entre todos y entender lo que decimos, y tratar de dar el paso adelante. No volver nuevamente a repetir las cosas que ya han sido aclaradas”, disparó Cabrera durante su alocución. Los ánimos ya estaban caldeados.

Pero el momento más álgido de la cita llegó minutos más tarde, cuando la ministra Fernández pidió una precisión al funcionario municipal respecto del área del litoral que sería afectada por el RIZ.

LEE TAMBIÉN: Las claves sobre la controversia en torno al cambio de zonificación en Lurín

“Si ustedes miran… ¿Me permites, por favor, explicarlo?”, replicó Cabrera. La reacción de Quijandría fue instantánea. “Señor, respete a la ministra. Respete a la ministra. No, no la está respetando”, arguyó el titular del Ambiente. Aunque una mascarilla de color negro cubría la mayor parte de rostro, su fastidio era evidente.

El alcalde Muñoz intervino enseguida. “Nosotros hemos escuchado claramente lo que ustedes han planteado”.

Pero la incomodidad del ministro Quijandría no cesó. “Alcalde, usted nos llevó a una reunión la semana pasada a la que nosotros hemos entrado con todos sus técnicos. De acuerdo, nosotros estamos teniendo ahora la oportunidad de exponer también con nuestros técnicos”, retrucó.

“Bueno, ¿quieres conversar, quieres dialogar o quieres romper esto? Tú dime, tú dime, tú escoge. […] Entonces no cortes, déjalo hablar al técnico. Gabriel, por favor, te pido. Nadie ha perdido los papeles, estamos explicando dónde comienza el comercio zonal. Ministra [Fernández], ¿podemos continuar?”, aseveró Muñoz.

La delgada cuerda que sostenía el peso de una incómoda conversación estuvo a punto de romperse. Pero al final resistió.

Representantes de los tres ministerios expusieron severas críticas contra el RIZ de Lurín. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Según UDEAL, organización de profesionales y estudiantes de arquitectura y urbanismo, la Municipalidad de Lima eliminó de sus redes sociales oficiales el video con la transmisión del encuentro en Pachacamac.

Gracias a los amigos de Defiende El Castilla conseguimos el video que eliminó la @MuniLima de su página, donde los ministerios dan sólidos argumentos para demostrara por qué el cambio de zonificación de Lurín perjudicaría a nuestra ciudad.https://t.co/pljfW3LMn9 — UDEAL (@udealima) March 23, 2021





Consultados al respecto por El Comercio, representantes de la comuna señalaron que “íbamos a hacer enlaces, pero los ministerios pidieron que se cancelara, solo grabamos los videos con las entrevistas posteriores al diálogo”.

Las diferencias persisten

En el encuentro, representantes de los tres ministerios insistieron en que el cambio de zonificación de Lurín afectaría el complejo –así como los sitios asociados–, vulneraría “el valor ecosistémico y paisajístico” y “va a cambiar dramáticamente la vocación del valle a futuro”.

“Nuestra preocupación es que los parámetros de comercio metropolitano tienen una precisión que, en términos prácticos, significaría elevar a 50 metros, más o menos, la altura del comercio que se vaya a desarrollar en el entorno del litoral. Realmente, ahí nosotros estaríamos [afectando] los valores y significancias del sitio arqueológico”, explicó Shirley Mozo, directora General de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

LEE TAMBIÉN: Otros conflictos que pueden agravarse si no son atendidos de inmediato

La postura de Eusebio Cabrera, de la Municipalidad de Lima, distaba mucho de esa visión. “Los demás monumentos arqueológicos, los demás restos que están señalados aquí [en un plano] están zonificados tal cual siempre lo estuvieron. Tampoco es una novedad que haya que ponerles una zonificación especial. […] La idea no era afectar el patrimonio; al contrario, era preservarlo”.

El santuario de Pachacamac, que ocupa un área de 465 hectáreas, es el complejo arqueológico más grande e importante de Lima. Fue el escenario de la reunión entre autoridades para discutir en cambio de zonificación de Lurín. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Por otro lado, la viceministra de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Elizabeth Añaños, reprobó no solo el contenido del RIZ, sino también la forma en que fue aprobado por el concejo metropolitano.

“La aprobación del cambio de zonificación no ha pasado por un proceso participativo y transparente. […] Lo que está pasando con Lurín y el cambio de zonificación es un reajuste fuera de los lineamientos de una visión de una ciudad planificada, una ciudad integrada, una ciudad compacta”, expresó.

A su turno, el alcalde Muñoz respondió el cuestionamiento: “Me preocupa cuando escucho adjetivos calificativos: falta de transparencia, que no se han respetado los procesos participativos. Ahí nos podemos enfrascarnos en una discusión profunda. [… ] Si venimos a calificar que ha habido falta de transparencia, mejor cerramos los planos y no hay más de qué hablar. Esa no es la voluntad que tenemos nosotros”.

Según el alcalde de la capital, se respetará “toda la zona de amortiguamiento” del complejo. “Lo que sí hay que preservar es la visión de la ciudad. Además, nos hemos comprometido a preservar esta relación entre el santuario y las islas. […] De pronto, no sé si el impacto visual debe ampliarse o restringirse. Eso es parte de lo que habrá que discutir”, argumentó.

Después de más de un episodio tenso, el ministro Neyra (izq.) y el alcalde Muñoz (der.) intentaron calmar los ánimos. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Paños fríos

Al final, en una breve rueda de prensa, el ministro de Cultura y el alcalde Muñoz intentaron calmar las aguas. “Nosotros vamos a estar en diálogo permanente. Lo que hemos quedado es que los equipos técnicos se continúen reuniendo”, indicó Neyra.

“Estamos acá, tenemos la mejor buena voluntad de poder dialogar. [...] Si bien es cierto que la norma ya se decidió por el concejo y habrá que publicarla, también se pueden tomar algunos correctivos, de ser el caso. Eso es lo que hemos conversado y para eso están los técnicos acá”, acotó el burgomaestre.

Lo cierto es que, hasta ahora, las posiciones del Ejecutivo y la Municipalidad de Lima están lejos de un punto medio. Mientras tanto, en el concejo metropolitano está pendiente un recurso de reconsideración sobre el RIZ de Lurín presentado la semana pasada con las firmas de ocho regidores.

El impacto visual que el RIZ generaría respecto de las Islas Pachacamac y su relación con el santuario es otro punto en el que aún no hay acuerdo. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

TE PUEDE INTERESAR