Un mes y medio después de que estallara el escándalo del ‘Vacunagate’, que reveló que un expresidente, dos ministras, un viceministro y varios otros funcionarios se vacunaron indebidamente con dosis del laboratorio chino Sinopharm, en los últimos días se conoció un caso similar, aunque a menor escala, en la región Loreto.

Los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto inició las jornadas de vacunación con 5.850 dosis del laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o Essalud, o aquellos sin seguro. Otras 150 se destinaron para el programa Padomi de Essalud.

De las 66 dosis restantes, 60 fueron aplicadas a personas mayores o a personal médico de distintas entidades, el día sábado en la sede de la Diresa, en Iquitos. Después se supo que ese mismo día, en ese lugar, se presentaron seis personas que no debieron ser vacunadas aún porque no están en la primera línea de lucha contra la pandemia o porque no llegan a los 80 años.

En este grupo hay funcionarios en actividad, como el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También figuran Mirna Villacorta (68), ex alcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud, es decir, una funcionaria que participaba directamente en los planes del sector.

Monasí admitió haber recibido la vacuna. “Me dieron la sobra de las dosis de Pfizer, no hay nada de malo”, dijo al ser consultado. La alcaldesa Jane Donayre dijo en cambio que se vacunó porque “soy una persona vulnerable y estoy en la primera línea atendiendo a la población. Recibí la primera dosis de Pfizer sin ningún problema y no estoy cometiendo un delito”.

Ni el alcalde Sanjurjo ni los demás denunciados contestaron las llamadas de este Diario. Tampoco Bustamante, a quien se sindica como la persona que ‘invitó’ a los demás a vacunarse.

En falta

El jefe de la Diresa Loreto, Carlos Calampa, dijo la noche de ayer a El Comercio que ya se iniciaron los procesos de investigación. “Asumo la responsabilidad administrativa. Tenemos que llegar hasta el fondo del asunto”, comentó. Él asegura que no estuvo en la sede de la Diresa el sábado.

El gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, admitió que hubo funcionarios públicos que participaron de este hecho. “Estamos pidiendo a las autoridades competentes que se sancione a los responsables”, dijo.

