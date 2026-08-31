



Durante una entrevista televisiva, Miguel Cordano, candidato al Gobierno Regional del Callao por Fuerza Popular, se refirió al avance de ejecución presupuestal realizado por la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) del Callao. Textualmente, el candidato indicó:

“Para mí lo más importante son los S/2,000 millones que tiene el Gobierno Regional del Callao. Y [ha ejecutado] el 20% [...]. La ejecución presupuestal es 20% con respecto al presupuesto que se tiene”.

Este dato es impreciso. Al cierre del 24 de agosto, la actual gestión de la institución regional ha ejecutado el 52% del total de su presupuesto, incluyendo gastos corrientes, pero el 20,8% en la partida de ejecución de proyectos.

De acuerdo al módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto institucional modificado (PIM) del Gobierno Regional del Callao asciende a un total de S/2.016 millones.

De ese monto, al cierre del 24 de agosto de 2026, el GORE ha ejecutado S/1.049 millones, lo que representa, a diferencia de lo señalado por el candidato Miguel Cordano, un avance presupuestal de 52%. Hasta aquí, pareciera que la declaración de una ejecución presupuestal del 20% es falsa.

EJECUCIÓN. El Gore del Callao ha ejecutado el 52% del total de su presupuesto.

Ese PIM total corresponde a la suma del presupuesto destinado a gastos de actividades —acciones operativas, gastos corrientes de mantenimiento, pago de personal y funcionamiento diario de la entidad— y gastos de proyectos —inversiones, obras de infraestructura y desarrollo de servicio público—.

Si solo se toma en cuenta el presupuesto destinado a proyectos, se evidencia que el presupuesto institucional modificado del GORE del Callao es de S/332,3 millones, de los cuales han sido ejecutados S/69,2 millones. En ese caso, la cifra se reduce a 20,8%, muy cerca de lo mencionado por Cordano.

PROYECTOS. En la categoría de proyectos, el Gore del Callao ejecutó solo 20% de su PIM.

Sin embargo, en ninguna parte de la entrevista el candidato hizo alusión a que se refería únicamente al avance presupuestal de la categoría proyectos de inversión. Por el contrario, en dos oportunidades hizo la comparación del avance presupuestal sobre la base de S/2.000 millones; es decir, sobre la base del PIM total —acumulado entre actividades y proyectos— recibido por el Gobierno Regional del Callao.

A una consulta de este medio, el candidato Miguel Cordano explicó que con su afirmación en la entrevista, en realidad, se refirió sólo al avance de ejecución presupuestal en la categoría de proyectos: “El presupuesto de inversiones lo sabemos. O sea, son dos presupuestos, el gasto corriente y el de inversiones. Uno [tiene un avance] de 40% y otro de 20%. Es un tema real y es lógico del porqué se demora la ejecución: ha habido un cambio de mando, ha habido demoras. Ahora que están en una gestión normal deberían ejecutar normal”.

Tras reiterar que en su afirmación inicial no realizó tal precisión y que, de hecho, hizo una referencia sobre la base del presupuesto total —acumulado entre actividades y proyectos— recibido por el Gobierno Regional del Callao, el candidato indicó lo siguiente:

“Yo no creo que sea impreciso, yo creo que está bien. Yo no voy a una entrevista a hablar de términos específicos sobre el presupuesto, yo lo que he dado es un dato del cual yo tengo las cifras que lo sustentan. Entonces, eso es así, tengo los dos datos, el 20% referido a inversiones y el 40% referido al total del presupuesto. Finalmente es el último, el día que yo lo dije, en el momento en el que yo lo dije. Ahora usted me dice que superó. Perfecto, yo no le veo ninguna imprecisión”.

La diferencia entre el avance presupuestal real del GORE del Callao, registrado por el MEF —52%— y el avance indicado por el candidato —20%—, equivale a más de S/645 millones.

Conclusión

En la entrevista objeto de esta verificación, el candidato Cordano indicó que, del total del presupuesto recibido en 2026, el Gobierno Regional del Callao solo ejecutó el 20%; cuando, en realidad, el avance presupuestal registrado por el MEF es de 52%. Posteriormente, el candidato precisó que se quiso referir únicamente al avance de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión —donde el registro oficial indica un avance de 20,8%—. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Miguel Cordano como imprecisa.

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