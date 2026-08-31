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Miguel Cordano, candidato al Gobierno Regional del Callao por Fuerza Popular, se refirió al avance de ejecución presupuestal realizado por la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) del Callao.
Miguel Cordano, candidato al Gobierno Regional del Callao por Fuerza Popular, se refirió al avance de ejecución presupuestal realizado por la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) del Callao.
Por Perú Check

Durante una entrevista televisiva, Miguel Cordano, candidato al Gobierno Regional del Callao por Fuerza Popular, se refirió al avance de ejecución presupuestal realizado por la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) del Callao. Textualmente, el candidato indicó:

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