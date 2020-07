En una carta abierta publicada el 16 de julio, Ragi Burhum , científico computacional y autor del artículo “El Martillazo y el Huayno”, pidió a la nueva gestión Minsa , liderada por Pilar Mazzetti, priorizar la publicación información a nivel distrital sobre la enfermedad para la toma de decisiones, retomar el rastreo de contactos y uniformizar la data del ministerio con aquella que producen las regiones. Luego de un mes del inicio de la cuarentena focalizada y ante un posible aumento de casos, el especialista evalúa la situación actual del acceso a los datos abiertos.

¿Cuál es su balance sobre las medidas adoptadas por la nueva gestión del Minsa sobre la publicación de la información sobre la epidemia del COVID-19 ?

Lo considero un retroceso, ya que pedíamos transparencia. En una cuarentena focalizada no se puede hacer nada sin datos. Con la plataforma de datos abiertos encontramos el problema del Sinadef . El Minsa dijo al inicio que no había ningún subregistro [de muertes]; pero luego se probó que sí existía y que era irrefutable. Ahora la reacción de la ministra Mazzetti es reducir la frecuencia con que se publican. En vez de abrir más para permitir que ciudadanos fuera del gobierno puedan contribuir con los cálculos que ellos no quieren publicar, simplemente recuden la transparencia.

¿Por qué es importante contar con una actualización diaria de los datos abiertos sobre contagios y fallecimientos por COVID-19? ¿De qué manera permite construir una mejor versión de la curva?

Lo que sucede es que no nos proporcionan los datos de esa curva. No existe una publicación oficial diaria ni mensual de los valores de crecimiento o de reducción de R, por ejemplo. Los valores que el Gobierno salió a enseñar para justificar la extensión de la cuarentena eran basados en cálculos míos. Los datos abiertos permiten que los ciudadanos contribuyan a llenar ese vacío de información que lamentablemente el Minsa está teniendo.

¿La menor frecuencia en la publicación para subsanar el tema de las brechas?

Los que entendemos los sistemas informáticos podemos decir que el proceso de generación de datos abiertos está hecho por un programa automático que exporta toda la base en ese momento. Los datos nunca son ‘limpios’ [sin errores], eso no existe. El comparar los fallecidos del Sinadef con la sala situacional nos ha permitido encontrar la diferencia. Puedo decir qué distritos que van a ser problemáticos en cuanto a contagios, pero no sé dónde están las camas UCI porque eso no se publica. Estamos en una pandemia; no somos niños, no necesitamos que nos escondan la información, especialmente cuando como ciudadano estás cediendo tus derechos constitucionales.

¿Cuándo fue la última actualización del sistema de datos abiertos?

No se han publicado desde el lunes. El mecanismo para hacerlo es sencillo, corres un programa que va a base de datos y los exporta tal cual están en ese momento. Los que trabajamos los datos abiertos aplicamos algoritmos de filtros y de limpieza y sacamos nuestros números. “Si me dan más tiempo puedo arreglar esto”, así no funcionan los sistemas de salud. Si tienes un problema debes arreglar lo que está alimentando esa base de datos, pero no manipulando lo que sale. En el mejor de los casos, [la razón] es no entender un sistema informático; en el peor, esconder explícitamente algo que no quieren publicar. Imagina que dejaras de publicar cifras como el presupuesto público o el PBI, no puedes.

¿Cómo se ha expandido la enfermedad desde el inicio de la cuarentena focalizada? ¿Es necesario ampliarla en solo en las siete regiones donde sigue vigente o debe abarcar más territorios?

La cuarentena que abarque regiones completas es demasiado excesiva. Si miras la situación a nivel departamental tendrías poner en cuarentena a casi todo el país, no tiene sentido. Es necesario ampliarla, pero lo que tienes que hacer es mirar a nivel de distritos o grupos de distritos, o tal vez provincias. Sí es necesario entrar en cuarentenas en otras localidades que ahora no lo están, es parte del planeamiento. Un indicador [para hacerlo] es el número de casos por cada 100 mil habitantes. Es necesario que sea transparente y público para que los de distritos vean cuándo están por encima o debajo del nivel límite para pedir que los incluyan o saquen de esta medida. Suena arbitrario cuando las autoridades lo hacen sin decirte el porqué.

¿Para ello es necesario tener el registro los casos activos? En el semáforo epidemiolológico que ha elaborado solo ha podido utilizar los casos nuevos

Cada Diresa sabe sus casos activos. Cuando miras el nivel de burocracia es nuestro país es mucho mayor que otros sitios. Cuando las Diresas cuentan ciertos numero, si hago 10 pruebas postivas positivas y si cinco son aprobadas por el Minsa no van a contar las otras, por más que tengan un control de calidad.

En las últimas semanas, las tasas de contagio por coronavirus han registrado mayores variaciones en Moquegua, Cajamarca o Amazonas ¿Qué acciones deben implementar las autoridades para evitar convertirse en focos de la enfermedad como ahora lo son Huánuco o Arequipa?

Deben localizar bien los distritos que causan problemas con los contagios y considerar una cuarentena focalizada solo en estos. Que utilicen las estrategias que funcionan en el resto de mundo, que hagan más test y un rastreo de contactos. No necesitas un aplicativo, puedes hacerlo hasta con un papelito. Si encuentras un positivo, lo aíslas en su casa, le preguntas con quién ha interactuado. Cuando los números son bajos sí se puede hacer de esa manera, si son demasiado altos pasas a hacer cuarentena en esas provincias.

¿Cuál es la situación en Lima Metropolitana? ¿En qué distritos identifica una mayor movimiento del coronavirus?

Si vas al semáforo epidemiológico, te vas a dar cuenta que el cono norte tiene valores más altos que la zona sur. Esto con la última versión de datos abiertos que deben tener como dos semanas de atraso. El problema con las cuarentenas focalizadas en ciudades tan densas como Lima es que el sistema de transporte hace que sea más complicado aislar o reducir el movimiento entre distritos, es un problema complejo.

¿Cree que los estudios de prevalencia realizados en el país ayudan a cubrir el actual déficit de registro de contagios y revelan el verdadero impacto de la enfermedad?

Esa pregunta tendría que ir a un médico. La metodología que han utilizado en las pruebas todavía se está revisando. No me gustaría comentar acerca de eso hasta que exista un consenso. Solo el comparar los resultados del Perú con los de otros países me parecen altísimos.

¿Cuál es el número real de decesos en exceso que habrían sido ocasionados por el COVID-19? ¿Serían 43 mil como recientemente lo ha estimado el Minsa?

En 48.553 ese fue el cálculo del lunes, esos son números dentro del Sinadef. Pienso que en otras zonas tienen que haber muertes que no están registradas. Casi lo trataría como un número mínimo.