Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se ubica en una zona de gran actividad sísmica, ya que se asienta en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Por esta razón, no es novedad que la región peruana sea propensa a sufrir sismos de magnitud variada en puntos estratégicos como Ica, Arequipa o Lima u otras regiones que se ven afectadas por su ubicación y el movimiento de las placas tectónicas. Cabe resaltar que no solo el Perú corre con este tipo de riesgos, sino también otros países vecinos, a lo largo de Sudamérica, los cuales presentan características similares a las tierras peruanas. Otro país que también es propenso a sismos de gran magnitud es la lejana región nipona, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Todo ello detallado desde los informes del IGP.

Último temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0206

Fecha y Hora Local: 14/04/2026,17:21:26

Magnitud: 3.8

Profundidad: 30 km

Latitud: -4.07

Longitud: -80.94

Intensidad: II-III Máncora

Referencia: 13 km al E de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/etY5uIAEpb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0205

Fecha y Hora Local: 13/04/2026,23:46:33

Magnitud: 4.0

Profundidad: 40 km

Latitud: -15.05

Longitud: -75.35

Intensidad: II-III San Juan

Referencia: 12 km al N de San Juan, Nasca - Icahttps://t.co/5Ml6ElUW2i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0204

Fecha y Hora Local: 13/04/2026,15:42:51

Magnitud: 4.0

Profundidad: 86 km

Latitud: -17.80

Longitud: -70.48

Intensidad: II-III Alto de la Alianza

Referencia: 32 km al NO de Alto de la Alianza, Tacna - Tacnahttps://t.co/NSTUjn1mWe — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 13, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0203

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,23:40:42

Magnitud: 3.5

Profundidad: 56 km

Latitud: -12.15

Longitud: -77.18

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 13 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/3sH4RKtj5I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 13, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0202

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,19:29:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 47 km

Latitud: -12.32

Longitud: -77.27

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 35 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/8R7u78dkvQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 13, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0201

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,12:12:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 61 km

Latitud: -12.08

Longitud: -77.21

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/9FZZHu3rqv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0200

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,09:05:26

Magnitud: 3.4

Profundidad: 47 km

Latitud: -12.44

Longitud: -76.90

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 20 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/cDzJcoSZAB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0199

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,08:04:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 31 km

Latitud: -9.57

Longitud: -79.06

Referencia: 71 km al SO de Samanco, Santa - Áncashhttps://t.co/co0L2TDcyl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0198

Fecha y Hora Local: 11/04/2026,19:22:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 51 km

Latitud: -2.89

Longitud: -80.50

Referencia: 72 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/3D6bYxqUoP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0198

Fecha y Hora Local: 11/04/2026,19:22:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 51 km

Latitud: -2.89

Longitud: -80.50

Referencia: 72 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/3D6bYxqUoP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0197

Fecha y Hora Local: 11/04/2026,08:44:09

Magnitud: 5.0

Profundidad: 26 km

Latitud: -4.57

Longitud: -80.80

Intensidad: IV Lancones

Referencia: 29 km al O de Lancones, Sullana - Piurahttps://t.co/sC6sSAkETv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0196

Fecha y Hora Local: 09/04/2026,21:28:15

Magnitud: 3.5

Profundidad: 51 km

Latitud: -12.69

Longitud: -76.83

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 22 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/D7DBMqf930 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 10, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0194

Fecha y Hora Local: 08/04/2026,03:29:03

Magnitud: 3.8

Profundidad: 24 km

Latitud: -14.54

Longitud: -73.89

Intensidad: II-III Puquio

Referencia: 30 km al NE de Puquio, Lucanas - Ayacuchohttps://t.co/hU87WAhwK5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 8, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0193

Fecha y Hora Local: 08/04/2026,02:55:07

Magnitud: 4.0

Profundidad: 41 km

Latitud: -7.32

Longitud: -80.00

Referencia: 54 km al S de Pimentel, Chiclayo - Lambayequehttps://t.co/9Fi7x70s5f — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 8, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0192

Fecha y Hora Local: 06/04/2026,11:01:17

Magnitud: 3.8

Profundidad: 48 km

Latitud: -9.80

Longitud: -75.49

Intensidad: II-III Codo del Pozuzo

Referencia: 15 km al S de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/cORrpYF979 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 6, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0191

Fecha y Hora Local: 05/04/2026,18:47:22

Magnitud: 3.6

Profundidad: 22 km

Latitud: -11.17

Longitud: -76.49

Intensidad: II-III Canta

Referencia: 36 km al NE de Canta, Canta - Limahttps://t.co/5oYTVX9uz6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 5, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0190

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,09:39:40

Magnitud: 3.6

Profundidad: 80 km

Latitud: -15.76

Longitud: -74.32

Intensidad: II-III Chala

Referencia: 14 km al NO de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/l5dVxCS7Wu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0189

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,07:23:27

Magnitud: 4.5

Profundidad: 33 km

Latitud: -2.31

Longitud: -80.33

Intensidad: III Zarumilla

Referencia: 132 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/vxJgPyC8J7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0188

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,04:22:35

Magnitud: 4.5

Profundidad: 48 km

Latitud: -19.04

Longitud: -70.36

Intensidad: III Tacna

Referencia: 115 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/ibkOHmMLiR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0187

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,00:18:39

Magnitud: 3.7

Profundidad: 30 km

Latitud: -3.43

Longitud: -80.78

Intensidad: II Zorritos

Referencia: 30 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/9ykxh3o5It — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0186

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,15:01:08

Magnitud: 3.8

Profundidad: 70 km

Latitud: -12.01

Longitud: -77.13

Intensidad: III Callao

Referencia: 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/RlNpDgKvc5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0185

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,12:25:55

Magnitud: 3.4

Profundidad: 48 km

Latitud: -12.73

Longitud: -76.81

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 21 km al SO de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/WGIbH28zt2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0184

Fecha y Hora Local: 02/04/2026,05:44:15

Magnitud: 4.5

Profundidad: 172 km

Latitud: -8.34

Longitud: -74.47

Intensidad: II Pucallpa

Referencia: 8 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/mRbFaWpMbB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 2, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0183

Fecha y Hora Local: 02/04/2026,03:30:57

Magnitud: 4.3

Profundidad: 48 km

Latitud: -4.16

Longitud: -80.37

Intensidad: II-III Lancones

Referencia: 57 km al N de Lancones, Sullana - Piurahttps://t.co/I8IaxqnPu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 2, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0182

Fecha y Hora Local: 01/04/2026 09:29:14

Magnitud: 3.5

Profundidad: 12km

Latitud: -14.52

Longitud: -71.06

Intensidad: II-III Langui

Referencia: 25 km al E de Langui, Canas - Cuscohttps://t.co/h0b89SkrMM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 1, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0181

Fecha y Hora Local: 01/04/2026 07:09:16

Magnitud: 4.1

Profundidad: 57km

Latitud: -11.76

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 87 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/r2ijSm9o8R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 1, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0180

Fecha y Hora Local: 01/04/2026 06:20:26

Magnitud: 5.9

Profundidad: 133km

Latitud: -7.08

Longitud: -76.28

Intensidad: III-IV Picota

Referencia: 19 km al S de Picota, Picota - San Martínhttps://t.co/1evTfvfyz1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 1, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: