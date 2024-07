Un joven de 23 años amenazó a diversos policías de una comisaría de Trujillo con una réplica de arma de fuego. Él no tenía intensiones de asaltar a los uniformados, sino que buscaba jugar con ellos el popular videojuego ‘Free Fire’.

Minutos de terror se vivieron al interior de la comandancia policial de Huanchaco, a donde ingresó el joven para utilizar el baño. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que salió con el arma en la mano, generando caos en el lugar.

Tras la amenaza, el hombre huyó de la comisaría; sin embargo, fue detenido cuadras más abajo por los uniformados.

Él fue identificado como Jadallah Antonio Saba Ochoa y, según su madre, presenta signos de trastorno mental.

Amenazas contra alcalde

En las últimas horas también se conoció que el alcalde de Laredo, Sergio Vílchez, está siendo amenazado por delincuentes , quienes, a través de mensajes y llamadas, le están exigiendo una gran cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

“Me piden 50 mil soles, me amenazan y hablan de mi señora, mi madre y de mis hijos. Estos delincuentes buscan tu información para amenazar y amedrentar, pero no podemos caer en eso ni darles (dinero) porque si no alimentamos la extorsión”, comentó la autoridad, quien se encuentra atemorizada.