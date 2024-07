Recientemente, se publicó un Decreto Supremo que establece que el Ministerio de Salud (Minsa) será el encargado de evaluar y asignar las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums). Este cambio ha sido rechazo por decenas de médicos, quienes aseguran que la nueva prueba afectará la meritocracia.

Para mostrar su inconformidad, varios profesionales de la salud se reunieron en los exteriores del sector para pedir la derogación inmediata de esta medida que, según denuncian, afectaría el próximo proceso Serums 2024-II.

“Estamos en contra de este decreto y pedimos su derogación porque está improvisando las medidas que se van a tomar para poder adjudicar un proceso (Serum), no nos están brindado las garantías que este examen va a tener para implementarse a nivel nacional en menos de un mes ”, declaró la doctora Cinthya Gonzales, coordinadora nacional del Comité Médico Joven.

Una posición similar mostró el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega, quien, a través de diversas comunicaciones, advirtió que este nuevo proceso podría eliminar el Examen Nacional de Medicina (Enam), el cual, a su parecer, debió ser reforzado y no relegado a un segundo plano.

Al respecto, el ministro de Salud, César Vásquez, en comunicación con la prensa, dijo que esta nueva disposición permitirá romper los “negocios” que se hacían con los exámenes Serums .

Según detalló, los jóvenes que desaprobaban tenían que pagar hasta 800 soles para dar una segunda prueba. Asimismo, indicó que todo lo recaudado no tenía un “destino claro”.

