Ucayali: autoridades inspeccionaron atención en Centros de Acogida Residencial en Pucallpa

Con el objetivo de fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó visitas inopinadas a tres Centros de Acogida Residencial (CAR) de la región Ucayali.

Las visitas fueron lideradas por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, quien recorrió las instalaciones y espacios comunes del CAR Especializado Íkaro Xobo del distrito de Yarinacocha, el cual cuenta actualmente con 39 residentes de entre los 6 a los 17 años de edad en desprotección familiar.

Luego, la titular del MIMP y su equipo técnico se desplazaron al Centro de Acogida Residencial de Urgencia (CARU) Virgen María del distrito de Callería, que atiende a 10 niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar y riesgo social. Las autoridades hicieron un recorrido por las habitaciones, espacios comunes y ambientes como la cocina y los servicios para inspeccionar el estado de la infraestructura y mobiliario.

De igual manera, la ministra constató el funcionamiento del servicio brindado a las y los residentes del CAR Barcoiris, que brinda protección y cuidados a niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y desprotección familiar.

En otro momento, el MIMP entregó una camioneta nueva a la Unidad de Protección Especial Ucayali, que atendió a 706 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar durante 2025, con el objetivo de potenciar las atenciones para usuarias y usuarios de 12 distritos de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

Posteriormente, realizó una visita de supervisión al Centro Emergencia Mujer y Familia Comisaría Yarinacocha, donde se atendió a 1.004 mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, así como a 278 niñas, niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual en 2025.